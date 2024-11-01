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Ирландия - Финляндия 14 Ноября прямая трансляция

Стадион: Авива (Дублин, Ирландия), вместимость: 51700
14 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 2. 5-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Ирландия
Финляндия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ирландия - Финляндия, которое состоится 14 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 2. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Авива (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ирландия
Финляндия
1ИрландияврКивин Келлехер
4ИрландиязщДара О'Ши
22ИрландиязщНейтан Коллинз
3ИрландиязщЛиам Скэйлз
13ИрландиязщРайан Мэннинг
21ИрландияпзМайкл Джонстон
6ИрландияпзДжош Каллен
17ИрландияпзДжейсон Найт
7ИрландияпзСэмми Смодич
9ИрландиянпЭван Фергюсон
19ИрландиянпТрой Пэрротт
1ФинляндияврЛукаш Градецки
17ФинляндиязщНиколай Алхо
5ФинляндиязщАртту Хосконен
4ФинляндиязщРоберт Иванов
18ФинляндиязщЙере Уронен
11ФинляндияпзРасмус Шуллер
3ФинляндияпзМатти Пельтола
8ФинляндияпзРобин Лод
6ФинляндияпзГлен Камара
7ФинляндияпзОливер Антман
20ФинляндиянпЙоэль Похьянпало
Главные тренеры
ИсландияХеймир Хадльгримссон
ФинляндияМаркку Канерва
История личных встреч
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 3-й турФинляндия1 : 2Ирландия
14.10.2020Лига наций УЕФАЛига B. Группа 4. 4-й турФинляндия1 : 0Ирландия
06.09.2020Лига наций УЕФАЛига B. Группа 4. 2-й турИрландия0 : 1Финляндия
13.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 4-й тур2 : 0Ирландия
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 3-й турФинляндия1 : 2Ирландия
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 2-й турИрландия0 : 2
07.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 1-й турИрландия0 : 2
11.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи3 : 0Ирландия
13.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 4-й турФинляндия1 : 3
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 3-й турФинляндия1 : 2Ирландия
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 2-й тур2 : 0Финляндия
07.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 1-й тур3 : 0Финляндия
07.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи2 : 2Финляндия
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия410
2
1/4 финала
Хорватия47
3
Стыковая зона
Польша44
4
Зона вылета
Шотландия41
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия410
2
1/4 финала
Франция49
3
Стыковая зона
Бельгия44
4
Зона вылета
Израиль40
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия410
2
1/4 финала
Нидерланды45
3
Стыковая зона
Венгрия45
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина41
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания410
2
1/4 финала
Дания47
3
Стыковая зона
Сербия44
4
Зона вылета
Швейцария41
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Чехия47
2 Грузия46
3 Албания46
4
Зона вылета
Украина44
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция412
2 Англия49
3 Ирландия43
4
Зона вылета
Финляндия40
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Норвегия47
2 Австрия47
3 Словения47
4
Зона вылета
Казахстан41
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция410
2 Уэльс48
3 Исландия44
4
Зона вылета
Черногория40
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция410
2 Словакия410
3 Эстония43
4
Зона вылета
Азербайджан40
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния412
2 Косово49
3 Кипр43
4
Зона вылета
Литва40
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия47
2 Беларусь46
3 Болгария45
4
Зона вылета
Люксембург42
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония410
2 Армения44
3 Латвия44
4
Зона вылета
Фарерские острова43
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Гибралтар35
2 Сан-Марино23
3 Лихтенштейн32
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия36
2 Мальта36
3 Андорра20

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