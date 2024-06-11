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Бахрейн - Китай 14 Ноября прямая трансляция

14 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 3. 5-й тур
Бахрейн
Китай

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бахрейн - Китай, которое состоится 14 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 3. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бахрейн
Китай
Главные тренеры
Хорватия Драган Талаич
Хорватия Бранко Иванкович
История личных встреч
10.09.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Бахрейн0 : 0Китай
15.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 4-й тур 0 : 0Бахрейн
10.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 3-й тур Бахрейн2 : 2
10.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 2-й тур Бахрейн0 : 5
05.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 1-й тур 0 : 1Бахрейн
11.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа H. 6-й тур 1 : 1Бахрейн
15.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 4-й тур Китай2 : 1
10.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 3-й тур 3 : 1Китай
10.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 2-й тур Китай1 : 2
05.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 1-й тур 7 : 0Китай
11.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа C. 6-й тур 1 : 0Китай
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Иран410
2 Узбекистан410
3
Плей-офф
ОАЭ44
4
Плей-офф
Катар44
5 Киргизия43
6 КНДР42
Группа 2
КомандаИО
1 Южная Корея410
2 Иордания47
3
Плей-офф
Ирак47
4
Плей-офф
Оман43
5 Кувейт43
6 Палестина42
Группа 3
КомандаИО
1 Япония410
2 Австралия45
3
Плей-офф
Саудовская Аравия45
4
Плей-офф
Бахрейн45
5 Индонезия43
6 Китай43

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