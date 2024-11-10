03:02 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 10 ноября
Свернуть список

Бетис - Сельта 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
10 Ноября 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Бетис
Сельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Сельта, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Сельта
Виго
1ПортугалияврРуй Силва
23СенегалзщЮссуф Сабали
5ИспаниязщМарк Бартра
3ИспаниязщДиего Льоренте
15ФранциязщРомен Перро
16ИспанияпзСерхи Альтмира
4СШАпзДжонни Кардозо
18ИспанияпзПабло Форнальс
9АргентинанпЧими Авила
10МарокконпЭз Абде
8БразилиянпВитор Уго Роке Феррейра
13ИспанияврВисенте Гуайта
22ИспаниязщХавьер Манкильо
2ШвециязщКарл Старфельт
20ИспаниязщМаркос Алонсо
3ИспаниязщОскар Мингеса
8ИспанияпзФран Бельтран
33ИспанияпзУго Сотело
30ИспаниянпУго Альварес
10ИспаниянпЯго Аспас
17Кот-д'ИвуарнпЖонатан Бамба
7ИспаниянпБорха Иглесиас
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ИспанияКлаудио Хиральдес
История личных встреч
12.04.2024Испания - Примера31-й турБетис2 : 1Сельта
03.01.2024Испания - Примера19-й турСельта2 : 1Бетис
04.02.2023Испания - Примера20-й турБетис3 : 4Сельта
02.10.2022Испания - Примера7-й турСельта1 : 0Бетис
20.03.2022Испания - Примера29-й турСельта0 : 0Бетис
02.01.2022Испания - Примера19-й турБетис0 : 2Сельта
22.05.2021Испания - Примера38-й турСельта2 : 3Бетис
20.01.2021Испания - Примера19-й турБетис2 : 1Сельта
04.07.2020Испания - Примера34-й турСельта1 : 1Бетис
30.10.2019Испания - Примера11-й турБетис2 : 1Сельта
07.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 3-й турБетис2 : 1
03.11.2024Испания — Примера12-й тур1 : 1Бетис
31.10.2024Кубок Испании1-й раунд1 : 6Бетис
27.10.2024Испания — Примера11-й турБетис1 : 0
24.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 2-й турБетис1 : 1
04.11.2024Испания — Примера12-й турСельта1 : 0
30.10.2024Кубок Испании1-й раунд1 : 5Сельта
27.10.2024Испания — Примера11-й тур3 : 0Сельта
19.10.2024Испания — Примера10-й турСельта1 : 2
05.10.2024Испания — Примера9-й тур0 : 1Сельта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1233
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1227
3
Лига чемпионов
Вильярреал1224
4
Лига чемпионов
Атлетико М1223
5
Лига Европы
Осасуна1321
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б1219
7 Бетис1219
8 Мальорка1218
9 Райо Вальекано1216
10 Сельта1216
11 Реал Сосьедад1215
12 Жирона1215
13 Севилья1215
14 Алавес1313
15 Лас-Пальмас1312
16 Леганес1211
17 Хетафе1210
18
Зона вылета
Эспаньол1210
19
Зона вылета
Вальядолид128
20
Зона вылета
Валенсия117

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close