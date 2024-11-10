Бетис - Сельта 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
10 Ноября 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Сельта, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Сельта
Виго
|1
|вр
|Руй Силва
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|5
|зщ
|Марк Бартра
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|15
|зщ
|Ромен Перро
|16
|пз
|Серхи Альтмира
|4
|пз
|Джонни Кардозо
|18
|пз
|Пабло Форнальс
|9
|нп
|Чими Авила
|10
|нп
|Эз Абде
|8
|нп
|Витор Уго Роке Феррейра
|13
|вр
|Висенте Гуайта
|22
|зщ
|Хавьер Манкильо
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|8
|пз
|Фран Бельтран
|33
|пз
|Уго Сотело
|30
|нп
|Уго Альварес
|10
|нп
|Яго Аспас
|17
|нп
|Жонатан Бамба
|7
|нп
|Борха Иглесиас
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Клаудио Хиральдес
История личных встреч
|12.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|03.01.2024
|Испания - Примера
|19-й тур
|2 : 1
|04.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 4
|02.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 0
|20.03.2022
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 0
|02.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 2
|22.05.2021
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 3
|20.01.2021
|Испания - Примера
|19-й тур
|2 : 1
|04.07.2020
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 1
|30.10.2019
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 1
|07.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 1
|31.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 6
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 0
|24.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|04.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|30.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 5
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 0
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|12
|33
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|27
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|12
|24
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|12
|23
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|13
|21
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|12
|19
|7
|Бетис
|12
|19
|8
|Мальорка
|12
|18
|9
|Райо Вальекано
|12
|16
|10
|Сельта
|12
|16
|11
|Реал Сосьедад
|12
|15
|12
|Жирона
|12
|15
|13
|Севилья
|12
|15
|14
|Алавес
|13
|13
|15
|Лас-Пальмас
|13
|12
|16
|Леганес
|12
|11
|17
|Хетафе
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|12
|8
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|11
|7