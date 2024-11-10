Ренн - Тулуза 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
10 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Тулуза, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Тулуза
Тулуза
|30
|вр
|Стив Манданда
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|55
|зщ
|Лео Эстигор
|4
|зщ
|Кристофер Ву
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|6
|пз
|Азор Матусива
|28
|пз
|Глен Камара
|20
|нп
|Карлос Андрес Гомес
|11
|нп
|Людовик Блас
|27
|нп
|Жота
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|50
|вр
|Гийом Рест
|12
|зщ
|Уоррен Каманзи
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|4
|зщ
|Чарли Крессвелл
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|7
|зщ
|Закария Абухляль
|15
|пз
|Арон Дённум
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|10
|пз
|Янн Гбоу
|13
|нп
|Джошуа Кинг
Главные тренеры
|Жюльен Стефан
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|13.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 2
|17.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 0
|12.02.2023
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|12.11.2022
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|29.02.2020
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
|27.10.2019
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
|05.05.2019
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 2
|30.09.2018
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|29.04.2018
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 1
|10.01.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/4 финала
|4 : 2
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|4 : 0
|25.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 2
|27.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|3 : 1
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|10
|26
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|11
|20
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Ланс
|11
|17
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|10
|16
|7
|Осер
|11
|16
|8
|Лион
|10
|15
|9
|Реймс
|10
|14
|10
|Страсбург
|11
|13
|11
|Брест
|10
|13
|12
|Тулуза
|10
|12
|13
|Ренн
|10
|11
|14
|Нант
|11
|10
|15
|Анже
|10
|10
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|10
|10
| 17
Зона вылета
|Гавр
|10
|9
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|10
|4