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Ренн - Тулуза 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
10 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Ренн
Тулуза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Тулуза, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Тулуза
Тулуза
30ФранцияврСтив Манданда
33НидерландызщХанс Хатебур
55НорвегиязщЛео Эстигор
4КамерунзщКристофер Ву
3ФранциязщАдриен Трюффер
6НидерландыпзАзор Матусива
28ФинляндияпзГлен Камара
20КолумбиянпКарлос Андрес Гомес
11ФранциянпЛюдовик Блас
27Португалиянп Жота
9ФранциянпАрно Калимуэндо
50ФранцияврГийом Рест
12НорвегиязщУоррен Каманзи
19ФранциязщДжибриль Сидибе
4АнглиязщЧарли Крессвелл
3СШАзщМарк Маккензи
7МароккозщЗакария Абухляль
15НорвегияпзАрон Дённум
23ВенесуэлапзКристиан Кассерес
8ШвейцарияпзВенсан Сьерро
10ФранцияпзЯнн Гбоу
13НорвегиянпДжошуа Кинг
Главные тренеры
ФранцияЖюльен Стефан
ИспанияКарлес Мартинес
История личных встреч
13.04.2024Франция - Лига 129-й турРенн1 : 2Тулуза
17.12.2023Франция - Лига 116-й турТулуза0 : 0Ренн
12.02.2023Франция - Лига 123-й турТулуза3 : 1Ренн
12.11.2022Франция - Лига 115-й турРенн2 : 1Тулуза
29.02.2020Франция - Лига 127-й турТулуза0 : 2Ренн
27.10.2019Франция - Лига 111-й турРенн3 : 2Тулуза
05.05.2019Франция - Лига 135-й турТулуза2 : 2Ренн
30.09.2018Франция - Лига 18-й турРенн1 : 1Тулуза
29.04.2018Франция - Лига 135-й турРенн2 : 1Тулуза
10.01.2018Франция - Кубок лиги1/4 финалаРенн4 : 2Тулуза
03.11.2024Франция — Лига 110-й тур4 : 0Ренн
25.10.2024Франция — Лига 19-й турРенн1 : 0
19.10.2024Франция — Лига 18-й тур1 : 1Ренн
05.10.2024Франция — Лига 17-й турРенн1 : 2
27.09.2024Франция — Лига 16-й тур3 : 1Ренн
03.11.2024Франция — Лига 110-й турТулуза1 : 0
27.10.2024Франция — Лига 19-й тур0 : 3Тулуза
20.10.2024Франция — Лига 18-й турТулуза1 : 1
05.10.2024Франция — Лига 17-й тур2 : 1Тулуза
29.09.2024Франция — Лига 16-й турТулуза1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1026
2
Лига чемпионов
Монако1123
3
Лига чемпионов
Марсель1120
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1018
5
Лига Европы
Ланс1117
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1016
7 Осер1116
8 Лион1015
9 Реймс1014
10 Страсбург1113
11 Брест1013
12 Тулуза1012
13 Ренн1011
14 Нант1110
15 Анже1010
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1010
17
Зона вылета
Гавр109
18
Зона вылета
Монпелье104

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