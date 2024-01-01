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Аталанта - Удинезе 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
10 Ноября 2024 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Аталанта
Удинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Удинезе, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Удинезе
Удине
29ИталияврМарко Карнезекки
19АлбаниязщБерат Джимсити
4ШвециязщИсак Хин
5АнглиязщБен Годфри
16ИталиязщРауль Белланова
15НидерландыпзМартен де Рон
13Бразилияпз Эдерсон
22ИталияпзМаттео Руджери
24СербияпзЛазар Самарджич
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
11НигериянпАдемола Лукман
40НигерияврМадука Окойе
27БельгиязщКристиан Кабазель
29СловениязщЯка Бийол
95ФранциязщСулейман Туре
19НидерландызщКингсли Эхизибуэ
11Кот-д'ИвуарзщХассан Камара
8СловенияпзСанди Ловрич
25ШвецияпзЙеспер Карлстрём
5АргентинапзМартин Пайеро
17ИталиянпЛоренцо Лукка
9АнглиянпКинан Дэвис
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ГерманияКоста Руньяич
История личных встреч
27.01.2024Италия - Серия А22-й турАталанта2 : 0Удинезе
12.11.2023Италия - Серия А12-й турУдинезе1 : 1Аталанта
04.03.2023Италия - Серия АСерия А. 25-й турАталанта0 : 0Удинезе
09.10.2022Италия - Серия АСерия А. 9-й турУдинезе2 : 2Аталанта
09.01.2022Италия - Серия А21-й турУдинезе2 : 6Аталанта
24.10.2021Италия - Серия А9-й турАталанта1 : 1Удинезе
03.04.2021Италия - Серия А29-й турАталанта3 : 2Удинезе
20.01.2021Италия - Серия А10-й турУдинезе1 : 1Аталанта
28.06.2020Италия - Серия А28-й турУдинезе2 : 3Аталанта
27.10.2019Италия - Серия А9-й турАталанта7 : 1Удинезе
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур0 : 2Аталанта
03.11.2024Италия — Серия А11-й тур0 : 3Аталанта
30.10.2024Италия — Серия А10-й турАталанта2 : 0
26.10.2024Италия — Серия А9-й турАталанта6 : 1
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турАталанта0 : 0
02.11.2024Италия — Серия А11-й турУдинезе0 : 2
30.10.2024Италия — Серия А10-й тур3 : 2Удинезе
25.10.2024Италия — Серия А9-й турУдинезе2 : 0
19.10.2024Италия — Серия А8-й тур1 : 0Удинезе
05.10.2024Италия — Серия А7-й турУдинезе1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1125
2
Лига чемпионов
Интер М1124
3
Лига чемпионов
Аталанта1122
4
Лига чемпионов
Фиорентина1122
5
Лига Европы
Лацио1122
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1121
7 Милан1118
8 Удинезе1116
9 Болонья1015
10 Эмполи1215
11 Торино1114
12 Рома1113
13 Парма1212
14 Верона1112
15 Комо1210
16 Кальяри1210
17 Дженоа1210
18
Зона вылета
Лечче129
19
Зона вылета
Монца118
20
Зона вылета
Венеция128

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