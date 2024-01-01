Аталанта - Удинезе 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
10 Ноября 2024 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Удинезе, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Удинезе
Удине
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|4
|зщ
|Исак Хин
|5
|зщ
|Бен Годфри
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|22
|пз
|Маттео Руджери
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|11
|нп
|Адемола Лукман
|40
|вр
|Мадука Окойе
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|29
|зщ
|Яка Бийол
|95
|зщ
|Сулейман Туре
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|11
|зщ
|Хассан Камара
|8
|пз
|Санди Ловрич
|25
|пз
|Йеспер Карлстрём
|5
|пз
|Мартин Пайеро
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
|9
|нп
|Кинан Дэвис
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Коста Руньяич
История личных встреч
|27.01.2024
|Италия - Серия А
|22-й тур
|2 : 0
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|04.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|0 : 0
|09.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 9-й тур
|2 : 2
|09.01.2022
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 6
|24.10.2021
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|29-й тур
|3 : 2
|20.01.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|28.06.2020
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 3
|27.10.2019
|Италия - Серия А
|9-й тур
|7 : 1
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 2
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 3
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 0
|26.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|6 : 1
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 0
|02.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 2
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|3 : 2
|25.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 0
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|11
|25
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|11
|24
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Фиорентина
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Лацио
|11
|22
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|11
|21
|7
|Милан
|11
|18
|8
|Удинезе
|11
|16
|9
|Болонья
|10
|15
|10
|Эмполи
|12
|15
|11
|Торино
|11
|14
|12
|Рома
|11
|13
|13
|Парма
|12
|12
|14
|Верона
|11
|12
|15
|Комо
|12
|10
|16
|Кальяри
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Лечче
|12
|9
| 19
Зона вылета
|Монца
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Венеция
|12
|8