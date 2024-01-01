Аугсбург - Хоффенхайм 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
10 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Хоффенхайм, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Хоффенхайм
Зинсхайм
|22
|вр
|Неделько Лабрович
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|11
|зщ
|Мариус Вольф
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|19
|пз
|Фрэнк Оньека
|17
|пз
|Кристиян Якич
|10
|пз
|Арне Майер
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|21
|нп
|Филлип Тиц
|1
|вр
|Оливер Бауман
|35
|зщ
|Артур Шавес
|16
|зщ
|Антон Стах
|25
|зщ
|Кевин Акпогума
|15
|зщ
|Валентен Жендрей
|22
|зщ
|Александер Прасс
|7
|пз
|Том Бишоф
|11
|пз
|Флориан Гриллич
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|23
|нп
|Адам Гложек
|21
|нп
|Мариус Бюльтер
Главные тренеры
|Йесс Торуп
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|07.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 1
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|17.02.2023
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|27.08.2022
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 0
|08.01.2022
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|3 : 1
|14.08.2021
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|0 : 4
|03.04.2021
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|07.12.2020
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|17.06.2020
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 3
|13.12.2019
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|2 : 4
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 0
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|04.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 2
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 2
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|27.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 0
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|10
|26
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|10
|17
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|10
|17
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Унион
|10
|16
|7
|Боруссия Д
|10
|16
|8
|Вердер
|10
|15
|9
|Боруссия М
|10
|14
|10
|Штутгарт
|9
|13
|11
|Майнц
|10
|13
|12
|Аугсбург
|9
|11
|13
|Хайденхайм
|9
|10
|14
|Вольфсбург
|9
|9
|15
|Санкт-Паули
|10
|8
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|10
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|10
|2