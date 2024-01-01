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Аугсбург - Хоффенхайм 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
10 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Аугсбург
Хоффенхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Хоффенхайм, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Хоффенхайм
Зинсхайм
22ХорватияврНеделько Лабрович
5ФранциязщКрислен Матсима
6НидерландызщДжеффри Гауэлеув
31ГерманиязщКевен Шлоттербек
11ГерманиязщМариус Вольф
13ГрециязщДимитрис Яннулис
19НигерияпзФрэнк Оньека
17ХорватияпзКристиян Якич
10ГерманияпзАрне Майер
20ФранцияпзАлексис Клод-Морис
21ГерманиянпФиллип Тиц
1ГерманияврОливер Бауман
35БразилиязщАртур Шавес
16ГерманиязщАнтон Стах
25НигериязщКевин Акпогума
15ФранциязщВалентен Жендрей
22АвстриязщАлександер Прасс
7ГерманияпзТом Бишоф
11АвстрияпзФлориан Гриллич
27ХорватияпзАндрей Крамарич
23ЧехиянпАдам Гложек
21ГерманиянпМариус Бюльтер
Главные тренеры
ДанияЙесс Торуп
СШАПеллегрино Матараццо
История личных встреч
07.04.2024Германия - Бундеслига28-й турХоффенхайм3 : 1Аугсбург
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й турАугсбург1 : 1Хоффенхайм
17.02.2023Германия - Бундеслига21-й турАугсбург1 : 0Хоффенхайм
27.08.2022Германия - Бундеслига4-й турХоффенхайм1 : 0Аугсбург
08.01.2022Германия - Бундеслига18-й турХоффенхайм3 : 1Аугсбург
14.08.2021Германия - Бундеслига1-й турАугсбург0 : 4Хоффенхайм
03.04.2021Германия - Бундеслига27-й турАугсбург2 : 1Хоффенхайм
07.12.2020Германия - Бундеслига10-й турХоффенхайм3 : 1Аугсбург
17.06.2020Германия - Бундеслига32-й турАугсбург1 : 3Хоффенхайм
13.12.2019Германия - Бундеслига15-й турХоффенхайм2 : 4Аугсбург
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й тур1 : 1Аугсбург
29.10.2024Кубок Германии1/16 финалаАугсбург3 : 0
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й турАугсбург2 : 1
19.10.2024Германия — Бундеслига7-й тур3 : 1Аугсбург
04.10.2024Германия — Бундеслига6-й турАугсбург2 : 1
07.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й турХоффенхайм2 : 2
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й турХоффенхайм0 : 2
30.10.2024Кубок Германии1/16 финалаХоффенхайм2 : 1
27.10.2024Германия — Бундеслига8-й тур0 : 0Хоффенхайм
24.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й тур2 : 0Хоффенхайм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1026
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1021
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф917
4
Лига чемпионов
Байер1017
5
Лига Европы
Фрайбург1017
6
Квалификация Лиги конференций
Унион1016
7 Боруссия Д1016
8 Вердер1015
9 Боруссия М1014
10 Штутгарт913
11 Майнц1013
12 Аугсбург911
13 Хайденхайм910
14 Вольфсбург99
15 Санкт-Паули108
16
Стыковая зона
Хоффенхайм98
17
Зона вылета
Хольштайн105
18
Зона вылета
Бохум102

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