Хайденхайм - Вольфсбург 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
10 Ноября 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Вольфсбург, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Вольфсбург
Вольфсбург
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|39
|пз
|Никлас Дорш
|33
|пз
|Леннард Мэлони
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|8
|пз
|Лео Шенца
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|1
|вр
|Камиль Грабара
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|18
|зщ
|Денис Вавро
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|20
|зщ
|Ридле Баку
|24
|пз
|Бенце Дардаи
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|39
|нп
|Патрик Виммер
|11
|нп
|Тьягу Томаш
|9
|нп
|Мохамед Амура
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
|20.01.2024
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|26.10.2016
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 1
|29.10.2014
|Кубок Германии
|2-й раунд
|4 : 1
|07.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 2
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 0
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|27.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 0
|24.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 1
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0 ДВ
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 0
|20.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 4
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|10
|26
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|10
|17
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|10
|17
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Унион
|10
|16
|7
|Боруссия Д
|10
|16
|8
|Вердер
|10
|15
|9
|Боруссия М
|10
|14
|10
|Штутгарт
|9
|13
|11
|Майнц
|10
|13
|12
|Аугсбург
|9
|11
|13
|Хайденхайм
|9
|10
|14
|Вольфсбург
|9
|9
|15
|Санкт-Паули
|10
|8
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|10
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|10
|2