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Хайденхайм - Вольфсбург 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
10 Ноября 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Хайденхайм
Вольфсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Вольфсбург, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Вольфсбург
Вольфсбург
1ГерманияврКевин Мюллер
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
6ГерманиязщПатрик Майнка
5ГерманиязщБенедикт Гимбер
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
39ГерманияпзНиклас Дорш
33СШАпзЛеннард Мэлони
3ГерманияпзЯн Шёппнер
10ГерманияпзПауль Ваннер
8БразилияпзЛео Шенца
18ГерманиянпМарвин Пирингер
1ПольшаврКамиль Грабара
2ГерманиязщКилиан Фишер
18СловакиязщДенис Вавро
4ГрециязщКонстантинос Кульеракис
21ДаниязщЙоаким Мехле
20ГерманиязщРидле Баку
24ГерманияпзБенце Дардаи
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
39АвстриянпПатрик Виммер
11ПортугалиянпТьягу Томаш
9АлжирнпМохамед Амура
Главные тренеры
ГерманияФранк Шмидт
АвстрияРальф Хазенхюттль
История личных встреч
20.01.2024Германия - Бундеслига18-й турХайденхайм1 : 1Вольфсбург
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й турВольфсбург2 : 0Хайденхайм
26.10.2016Кубок Германии2-й раундХайденхайм0 : 1Вольфсбург
29.10.2014Кубок Германии2-й раундВольфсбург4 : 1Хайденхайм
07.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 3-й тур0 : 2Хайденхайм
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й тур1 : 0Хайденхайм
30.10.2024Кубок Германии1/16 финала2 : 1Хайденхайм
27.10.2024Германия — Бундеслига8-й турХайденхайм0 : 0
24.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 2-й тур0 : 1Хайденхайм
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й турВольфсбург1 : 1
29.10.2024Кубок Германии1/16 финалаВольфсбург1 : 0 ДВ
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й тур0 : 0Вольфсбург
20.10.2024Германия — Бундеслига7-й турВольфсбург2 : 4
05.10.2024Германия — Бундеслига6-й тур1 : 3Вольфсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1026
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1021
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф917
4
Лига чемпионов
Байер1017
5
Лига Европы
Фрайбург1017
6
Квалификация Лиги конференций
Унион1016
7 Боруссия Д1016
8 Вердер1015
9 Боруссия М1014
10 Штутгарт913
11 Майнц1013
12 Аугсбург911
13 Хайденхайм910
14 Вольфсбург99
15 Санкт-Паули108
16
Стыковая зона
Хоффенхайм98
17
Зона вылета
Хольштайн105
18
Зона вылета
Бохум102

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