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Шальке-04 - Ян 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
10 Ноября 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 12-й тур
Шальке-04
Ян

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Ян, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Ян
Регенсбург
Главные тренеры
Нидерланды Кеес ван Вондерен
История личных встреч
05.02.2022 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Шальке-042 : 1Ян
21.08.2021 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Ян4 : 1Шальке-04
01.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 0 : 0Шальке-04
29.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала 3 : 0Шальке-04
26.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур Шальке-043 : 4
19.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур 1 : 0Шальке-04
05.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Шальке-042 : 2
02.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Ян1 : 0
29.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала Ян1 : 0
25.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур 8 : 3Ян
19.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур Ян0 : 3
04.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур 3 : 0Ян
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ганновер-961122
2
Повышение
Падерборн 071120
3
Плей-офф за повышение
Фортуна1120
4 Гамбург1219
5 Карлсруэ1119
6 Нюрнберг1218
7 Кёльн1218
8 Магдебург1218
9 Кайзерслаутерн1217
10 Герта1217
11 Эльверсберг1116
12 Дармштадт 981216
13 Гройтер Фюрт1213
14 Айнтрахт Б1212
15 Ульм 18461210
16
Стыковая зона
Пройссен Мюнстер1110
17
Зона вылета
Шальке-04119
18
Зона вылета
Ян117

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