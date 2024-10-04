Карлсруэ - Пройссен Мюнстер 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 34302
10 Ноября 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 12-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Пройссен Мюнстер, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Главные тренеры
|Саша Хильдман
История личных встреч
|02.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 2
|26.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 3
|20.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|0 : 1
|04.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|3 : 3
|01.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|27.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|3 : 2
|28.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ганновер-96
|11
|22
| 2
Повышение
|Падерборн 07
|11
|20
| 3
Плей-офф за повышение
|Фортуна
|11
|20
|4
|Гамбург
|12
|19
|5
|Карлсруэ
|11
|19
|6
|Нюрнберг
|12
|18
|7
|Кёльн
|12
|18
|8
|Магдебург
|12
|18
|9
|Кайзерслаутерн
|12
|17
|10
|Герта
|12
|17
|11
|Эльверсберг
|11
|16
|12
|Дармштадт 98
|12
|16
|13
|Гройтер Фюрт
|12
|13
|14
|Айнтрахт Б
|12
|12
|15
|Ульм 1846
|12
|10
| 16
Стыковая зона
|Пройссен Мюнстер
|11
|10
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Ян
|11
|7