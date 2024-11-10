Твенте - Аякс 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
10 Ноября 2024 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Аякс, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Твенте
Энсхеде
Аякс
Амстердам
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|3
|зщ
|Густаф Лагербильке
|38
|зщ
|Макс Брюнс
|34
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
|8
|зщ
|Юри Регер
|6
|пз
|Карел Эйтинг
|11
|пз
|Дан Ротс
|18
|пз
|Михел Влап
|30
|нп
|Сайфалла Лтайеф
|10
|нп
|Сэм Ламмерс
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|24
|зщ
|Даниэле Ругани
|15
|зщ
|Юри Бас
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|18
|пз
|Дави Классен
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|28
|пз
|Киян Фитц-Джим
|20
|нп
|Бертран Траоре
|9
|нп
|Брайан Бробби
|10
|нп
|Чуба Акпом
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|3 : 1
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 1
|09.02.2023
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|0 : 1
|14.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 0
|13.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|5 : 0
|22.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 1
|14.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 3
|05.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 2
|01.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|2 : 5
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 2
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|0 : 1
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|5 : 0
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 2
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 2
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|5 : 0
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 2
|30.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 2
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 0
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|11
|28
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|10
|25
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|11
|22
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|11
|21
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|11
|17
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|12
|17
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|11
|15
|9
|НАК Бреда
|11
|15
|10
|НЕК Неймеген
|11
|13
|11
|Виллем II
|11
|12
|12
|Гронинген
|12
|12
|13
|ПЕК Зволле
|12
|12
|14
|Хераклес
|12
|12
|15
|Спарта
|12
|11
| 16
Стыковая зона
|Херенвен
|11
|11
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|11
|6
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|11
|4