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Твенте - Аякс 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
10 Ноября 2024 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Твенте
Аякс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Аякс, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде
Аякс
Амстердам
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
3 Швеция зщ Густаф Лагербильке
38 Нидерланды зщ Макс Брюнс
34 Нидерланды зщ Анасс Салах-Эддин
8 Нидерланды зщ Юри Регер
6 Нидерланды пз Карел Эйтинг
11 Нидерланды пз Дан Ротс
18 Нидерланды пз Михел Влап
30 Тунис нп Сайфалла Лтайеф
10 Нидерланды нп Сэм Ламмерс
22 Нидерланды вр Ремко Пасвер
2 Нидерланды зщ Девайн Ренш
24 Италия зщ Даниэле Ругани
15 Нидерланды зщ Юри Бас
4 Нидерланды зщ Йоррел Хато
18 Нидерланды пз Дави Классен
6 Англия пз Джордан Хендерсон
28 Нидерланды пз Киян Фитц-Джим
20 Буркина-Фасо нп Бертран Траоре
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
10 Англия нп Чуба Акпом
Главные тренеры
Нидерланды Джозеф Остинг
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
14.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Аякс2 : 1Твенте
17.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Твенте3 : 1Аякс
28.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Твенте3 : 1Аякс
09.02.2023 Кубок Нидерландов 1/8 финала Твенте0 : 1Аякс
14.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Аякс0 : 0Твенте
13.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Аякс5 : 0Твенте
22.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Твенте1 : 1Аякс
14.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Твенте1 : 3Аякс
05.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Аякс1 : 2Твенте
01.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Твенте2 : 5Аякс
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 2 : 2Твенте
02.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 0 : 1Твенте
27.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Твенте5 : 0
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Твенте0 : 2
19.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 2 : 2Твенте
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур Аякс5 : 0
02.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Аякс3 : 2
30.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур 0 : 2Аякс
27.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Аякс1 : 0
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 0 : 3Аякс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1130
2
Лига чемпионов
Утрехт1128
3
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс1025
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1122
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1121
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1117
7
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1217
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1115
9 НАК Бреда1115
10 НЕК Неймеген1113
11 Виллем II1112
12 Гронинген1212
13 ПЕК Зволле1212
14 Хераклес1212
15 Спарта1211
16
Стыковая зона
Херенвен1111
17
Зона вылета
Алмере Сити116
18
Зона вылета
Валвейк114

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