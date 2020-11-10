Брага - Спортинг 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
10 Ноября 2024 года в 21:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Спортинг, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Спортинг
Лиссабон
|1
|вр
|Лима Матеус
|13
|зщ
|Жоау Феррейра
|15
|зщ
|Паулу Оливейра
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|25
|зщ
|Юри Рибейру
|6
|пз
|Витор Карвальо
|29
|пз
|Жан-Батист Горби
|10
|пз
|Андре Орта
|11
|нп
|Рожер Фернандеш
|7
|нп
|Брума
|9
|нп
|Амин Эль-Уаззани
|1
|вр
|Франко Израэль
|6
|зщ
|Зено Дебаст
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|3
|зщ
|Джерри Сен-Жюст
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|57
|пз
|Джовани Кенда
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|23
|пз
|Дэниел Браганса
|8
|пз
|Педру Гонсалвеш
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
|Карлуш Карвальял
|Рубен Аморим
История личных встреч
|11.02.2024
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|5 : 0
|03.09.2023
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|02.02.2023
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|5 : 0
|19.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|1/4 финала
|5 : 0
|07.08.2022
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 3
|22.01.2022
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|1 : 2
|14.08.2021
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 2
|31.07.2021
|Суперкубок Португалии 2021
|Финал
|2 : 1
|25.04.2021
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|23.01.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 0
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 2
|27.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 0
|23.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 2
|19.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|1 : 2
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 1
|01.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|5 : 1
|26.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 3
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 2
|18.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|30
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|10
|27
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|9
|22
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|10
|20
|5
|Витория Гимарайнш
|10
|18
|6
|Санта-Клара
|10
|18
|7
|Фамаликан
|11
|17
|8
|Морейренсе
|11
|17
|9
|Каза Пия
|11
|13
|10
|Жил Висенте
|11
|10
|11
|Эшторил
|11
|10
|12
|АВС
|11
|10
|13
|Боавишта
|10
|9
|14
|Риу Аве
|10
|9
|15
|Арока
|11
|8
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|11
|5