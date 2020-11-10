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Брага - Спортинг 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
10 Ноября 2024 года в 21:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Брага
Спортинг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Спортинг, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Спортинг
Лиссабон
1 Бразилия вр Лима Матеус
13 Португалия зщ Жоау Феррейра
15 Португалия зщ Паулу Оливейра
4 Мали зщ Сику Ньякате
25 Португалия зщ Юри Рибейру
6 Бразилия пз Витор Карвальо
29 Франция пз Жан-Батист Горби
10 Португалия пз Андре Орта
11 Португалия нп Рожер Фернандеш
7 Португалия нп Брума
9 Франция нп Амин Эль-Уаззани
1 Уругвай вр Франко Израэль
6 Бельгия зщ Зено Дебаст
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
3 Нидерланды зщ Джерри Сен-Жюст
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
57 Португалия пз Джовани Кенда
42 Дания пз Мортен Юльманн
23 Португалия пз Дэниел Браганса
8 Португалия пз Педру Гонсалвеш
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
Португалия Карлуш Карвальял
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
11.02.2024 Португалия — Примейра 21-й тур Спортинг5 : 0Брага
03.09.2023 Португалия — Примейра 4-й тур Брага1 : 1Спортинг
02.02.2023 Португалия - Примейра 18-й тур Спортинг5 : 0Брага
19.12.2022 Португалия - Кубок лиги 1/4 финала Спортинг5 : 0Брага
07.08.2022 Португалия - Примейра 1-й тур Брага3 : 3Спортинг
22.01.2022 Португалия - Примейра 19-й тур Спортинг1 : 2Брага
14.08.2021 Португалия - Примейра 2-й тур Брага1 : 2Спортинг
31.07.2021 Суперкубок Португалии 2021 Финал Спортинг2 : 1Брага
25.04.2021 Португалия - Примейра 29-й тур Брага0 : 1Спортинг
23.01.2021 Португалия - Кубок лиги Финал Спортинг1 : 0Брага
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 1 : 1Брага
03.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур 1 : 2Брага
27.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Брага2 : 0
23.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Брага1 : 2
19.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 1 : 2Брага
05.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Спортинг4 : 1
01.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Спортинг5 : 1
26.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур 0 : 3Спортинг
22.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 0 : 2Спортинг
18.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 1 : 2Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1030
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту1027
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика922
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1020
5 Витория Гимарайнш1018
6 Санта-Клара1018
7 Фамаликан1117
8 Морейренсе1117
9 Каза Пия1113
10 Жил Висенте1110
11 Эшторил1110
12 АВС1110
13 Боавишта109
14 Риу Аве109
15 Арока118
16
Стыковая зона
Насьонал98
17
Зона вылета
Эштрела106
18
Зона вылета
Фаренсе115

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