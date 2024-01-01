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Халл Сити - Вест Бромвич Альбион 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504
10 Ноября 2024 года в 16:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 15-й тур
Халл Сити
Вест Бромвич Альбион

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 15-й тур, оно проводится на стадионе: МКМ (Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Германия Тим Вальтер
Германия Тим Вальтер
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Халл Сити1 : 1Вест Бромвич Альбион
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 1Халл Сити
03.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Халл Сити2 : 0Вест Бромвич Альбион
20.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Вест Бромвич Альбион5 : 2Халл Сити
05.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Халл Сити0 : 2Вест Бромвич Альбион
03.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 0Халл Сити
05.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Вест Бромвич Альбион4 : 2Халл Сити
09.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Халл Сити0 : 1Вест Бромвич Альбион
19.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 2Халл Сити
03.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Халл Сити1 : 0Вест Бромвич Альбион
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 1 : 0Халл Сити
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Халл Сити1 : 1
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 1 : 1Халл Сити
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Халл Сити1 : 1
20.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Халл Сити0 : 1
07.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0
01.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 0 : 0Вест Бромвич Альбион
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1531
2
Повышение
Лидс Юнайтед1529
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1428
4
Плей-офф
Уотфорд1525
5
Плей-офф
Бёрнли1424
6
Плей-офф
Мидлсбро1524
7 Миллуолл1523
8 Вест Бромвич Альбион1422
9 Блэкберн Роверс1522
10 Бристоль Сити1522
11 Суонси Сити1419
12 Дерби Каунти1519
13 Сток Сити1519
14 Норвич Сити1518
15 Шеффилд Уэнсдей1418
16 Оксфорд Юнайтед1517
17 Ковентри Сити1516
18 Плимут Аргайл1516
19 Халл Сити1415
20 Престон Норт Энд1515
21 Лутон Таун1515
22
Зона вылета
Кардифф Сити1515
23
Зона вылета
Портсмут1512
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1510

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