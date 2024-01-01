Халл Сити - Вест Бромвич Альбион 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504
10 Ноября 2024 года в 16:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 15-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 15-й тур, оно проводится на стадионе: МКМ (Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
|Тим Вальтер
|Тим Вальтер
|Карлос Корберан
История личных встреч
|24.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|3 : 1
|03.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|2 : 0
|20.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|5 : 2
|05.03.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|0 : 2
|03.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 0
|05.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|4 : 2
|09.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|0 : 1
|19.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|3 : 2
|03.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 0
|05.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|1 : 1
|26.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|12-й тур
|1 : 1
|23.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|1 : 1
|20.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|0 : 1
|07.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|0 : 0
|01.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|1 : 1
|26.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|12-й тур
|0 : 0
|23.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|0 : 0
|19.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сандерленд
|15
|31
| 2
Повышение
|Лидс Юнайтед
|15
|29
| 3
Плей-офф
|Шеффилд Юнайтед
|14
|28
| 4
Плей-офф
|Уотфорд
|15
|25
| 5
Плей-офф
|Бёрнли
|14
|24
| 6
Плей-офф
|Мидлсбро
|15
|24
|7
|Миллуолл
|15
|23
|8
|Вест Бромвич Альбион
|14
|22
|9
|Блэкберн Роверс
|15
|22
|10
|Бристоль Сити
|15
|22
|11
|Суонси Сити
|14
|19
|12
|Дерби Каунти
|15
|19
|13
|Сток Сити
|15
|19
|14
|Норвич Сити
|15
|18
|15
|Шеффилд Уэнсдей
|14
|18
|16
|Оксфорд Юнайтед
|15
|17
|17
|Ковентри Сити
|15
|16
|18
|Плимут Аргайл
|15
|16
|19
|Халл Сити
|14
|15
|20
|Престон Норт Энд
|15
|15
|21
|Лутон Таун
|15
|15
| 22
Зона вылета
|Кардифф Сити
|15
|15
| 23
Зона вылета
|Портсмут
|15
|12
| 24
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|15
|10