Бёрнли - Суонси Сити 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
10 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 15-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Суонси Сити, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Суонси Сити
Суонси
История личных встреч
|02.01.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|1 : 2
|15.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|4 : 0
|10.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|18.11.2017
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|04.03.2017
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 2
|13.08.2016
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|28.02.2015
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|23.08.2014
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|07.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|0 : 0
|03.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|1 : 0
|26.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|12-й тур
|0 : 0
|23.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|0 : 2
|05.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|1 : 2
|26.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|12-й тур
|0 : 1
|22.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|0 : 0
|19.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сандерленд
|15
|31
| 2
Повышение
|Лидс Юнайтед
|15
|29
| 3
Плей-офф
|Шеффилд Юнайтед
|14
|28
| 4
Плей-офф
|Уотфорд
|15
|25
| 5
Плей-офф
|Бёрнли
|14
|24
| 6
Плей-офф
|Мидлсбро
|15
|24
|7
|Миллуолл
|15
|23
|8
|Вест Бромвич Альбион
|14
|22
|9
|Блэкберн Роверс
|15
|22
|10
|Бристоль Сити
|15
|22
|11
|Суонси Сити
|14
|19
|12
|Дерби Каунти
|15
|19
|13
|Сток Сити
|15
|19
|14
|Норвич Сити
|15
|18
|15
|Шеффилд Уэнсдей
|14
|18
|16
|Оксфорд Юнайтед
|15
|17
|17
|Ковентри Сити
|15
|16
|18
|Плимут Аргайл
|15
|16
|19
|Халл Сити
|14
|15
|20
|Престон Норт Энд
|15
|15
|21
|Лутон Таун
|15
|15
| 22
Зона вылета
|Кардифф Сити
|15
|15
| 23
Зона вылета
|Портсмут
|15
|12
| 24
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|15
|10