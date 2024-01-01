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Бёрнли - Суонси Сити 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
10 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 15-й тур
Бёрнли
Суонси Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Суонси Сити, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Суонси Сити
Суонси
История личных встреч
02.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Суонси Сити1 : 2Бёрнли
15.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Бёрнли4 : 0Суонси Сити
10.02.2018 Англия - Премьер-лига 27-й тур Суонси Сити1 : 0Бёрнли
18.11.2017 Англия - Премьер-лига 12-й тур Бёрнли2 : 0Суонси Сити
04.03.2017 Англия - Премьер-лига 27-й тур Суонси Сити3 : 2Бёрнли
13.08.2016 Англия - Премьер-лига 1-й тур Бёрнли0 : 1Суонси Сити
28.02.2015 Англия - Премьер-лига 27-й тур Бёрнли0 : 1Суонси Сити
23.08.2014 Англия - Премьер-лига 2-й тур Суонси Сити1 : 0Бёрнли
07.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 0 : 0Бёрнли
03.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 1 : 0Бёрнли
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Бёрнли0 : 0
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 1 : 1Бёрнли
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 0 : 2Бёрнли
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Суонси Сити1 : 0
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 1 : 2Суонси Сити
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Суонси Сити0 : 1
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 0 : 0Суонси Сити
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 1 : 0Суонси Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1531
2
Повышение
Лидс Юнайтед1529
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1428
4
Плей-офф
Уотфорд1525
5
Плей-офф
Бёрнли1424
6
Плей-офф
Мидлсбро1524
7 Миллуолл1523
8 Вест Бромвич Альбион1422
9 Блэкберн Роверс1522
10 Бристоль Сити1522
11 Суонси Сити1419
12 Дерби Каунти1519
13 Сток Сити1519
14 Норвич Сити1518
15 Шеффилд Уэнсдей1418
16 Оксфорд Юнайтед1517
17 Ковентри Сити1516
18 Плимут Аргайл1516
19 Халл Сити1415
20 Престон Норт Энд1515
21 Лутон Таун1515
22
Зона вылета
Кардифф Сити1515
23
Зона вылета
Портсмут1512
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1510

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