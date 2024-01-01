Самгурали - Гагра 10 Ноября прямая трансляция
10 Ноября 2024 года в 13:30 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 32-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самгурали - Гагра, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Самгурали
Цхалтубо
Гагра
Гагра
История личных встреч
|01.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 3
|14.05.2024
|Грузия — Высшая лига
|14-й тур
|2 : 0
|30.03.2024
|Грузия — Высшая лига
|5-й тур
|0 : 0
|02.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|2 : 2
|05.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 0
|26.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 0
|26.02.2023
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|3 : 4
|30.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|1 : 1
|27.08.2022
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|2 : 2
|17.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 2
|01.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|31-й тур
|1 : 1
|27.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|30-й тур
|3 : 3
|20.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|29-й тур
|2 : 1
|05.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|28-й тур
|1 : 2
|30.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|27-й тур
|3 : 4
|01.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|31-й тур
|2 : 1
|27.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|30-й тур
|3 : 1
|18.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|29-й тур
|3 : 2
|06.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|28-й тур
|0 : 5
|01.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|27-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Сабуртало
|32
|67
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|32
|64
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|32
|59
|4
|Динамо Бт
|32
|49
|5
|Динамо Тб
|32
|39
|6
|Самгурали
|31
|33
|7
|Гагра
|31
|32
| 8
Стыковая зона
|Колхети-1913
|32
|31
| 9
Стыковая зона
|Телави
|32
|30
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|32
|27