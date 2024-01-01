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Самгурали - Гагра 10 Ноября прямая трансляция

10 Ноября 2024 года в 13:30 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 32-й тур
Самгурали
Гагра

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самгурали - Гагра, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самгурали
Цхалтубо
Гагра
Гагра
История личных встреч
01.09.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур Гагра1 : 3Самгурали
14.05.2024 Грузия — Высшая лига 14-й тур Самгурали2 : 0Гагра
30.03.2024 Грузия — Высшая лига 5-й тур Гагра0 : 0Самгурали
02.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур Самгурали2 : 2Гагра
05.08.2023 Грузия - Высшая лига 19-й тур Гагра0 : 0Самгурали
26.04.2023 Грузия - Высшая лига 10-й тур Самгурали1 : 0Гагра
26.02.2023 Грузия - Высшая лига 1-й тур Гагра3 : 4Самгурали
30.10.2022 Грузия - Высшая лига 32-й тур Гагра1 : 1Самгурали
27.08.2022 Грузия - Высшая лига 23-й тур Самгурали2 : 2Гагра
17.05.2022 Грузия - Высшая лига 14-й тур Гагра0 : 2Самгурали
01.11.2024 Грузия — Высшая лига 31-й тур 1 : 1Самгурали
27.10.2024 Грузия — Высшая лига 30-й тур Самгурали3 : 3
20.10.2024 Грузия — Высшая лига 29-й тур 2 : 1Самгурали
05.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур Самгурали1 : 2
30.09.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур Самгурали3 : 4
01.11.2024 Грузия — Высшая лига 31-й тур Гагра2 : 1
27.10.2024 Грузия — Высшая лига 30-й тур Гагра3 : 1
18.10.2024 Грузия — Высшая лига 29-й тур 3 : 2Гагра
06.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур Гагра0 : 5
01.10.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур Гагра0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало3267
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт3264
3
Квалификация Лиги конференций
Дила3259
4 Динамо Бт3249
5 Динамо Тб3239
6 Самгурали3133
7 Гагра3132
8
Стыковая зона
Колхети-19133231
9
Стыковая зона
Телави3230
10
Зона вылета
Самтредиа3227

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