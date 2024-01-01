Динамо Киев - Полесье 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
10 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо К - Полесье, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо К
Киев
Полесье
Житомир
Главные тренеры
|Александр Владимирович Шовковский
История личных встреч
|21.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|06.10.2023
|Украина - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 2
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 4
|03.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|5 : 2
|30.10.2024
|Кубок Украины
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|27.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|03.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|30.10.2024
|Кубок Украины
|1/8 финала
|2 : 1
|25.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|06.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|28.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Александрия
|11
|29
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо К
|10
|26
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Полесье
|10
|21
|4
|Шахтёр
|10
|20
|5
|Кривбасс
|11
|16
|6
|ЛНЗ Черкассы
|12
|15
|7
|Карпаты
|12
|15
|8
|Рух В
|11
|15
|9
|Верес
|11
|12
|10
|Черноморец
|12
|12
|11
|Заря
|11
|12
|12
|Колос
|12
|12
| 13
Стыковая зона
|Ворскла
|12
|10
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|13
|9
| 15
Зона вылета
|Ингулец
|12
|5
| 16
Зона вылета
|Днепр-1
|0
|0