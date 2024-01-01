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Динамо Киев - Полесье 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
10 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 13-й тур
Динамо К
Полесье

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо К - Полесье, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо К
Киев
Полесье
Житомир
Главные тренеры
Украина Александр Владимирович Шовковский
История личных встреч
21.04.2024 Украина - Премьер-лига 25-й тур Динамо К3 : 0Полесье
06.10.2023 Украина - Премьер-лига 10-й тур Полесье3 : 2Динамо К
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур Динамо К0 : 4
03.11.2024 Украина — Премьер-лига 12-й тур Динамо К5 : 2
30.10.2024 Кубок Украины 1/8 финала 1 : 2 ДВДинамо К
27.10.2024 Украина — Премьер-лига 11-й тур Динамо К1 : 1
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 1 : 0Динамо К
03.11.2024 Украина — Премьер-лига 12-й тур 1 : 0Полесье
30.10.2024 Кубок Украины 1/8 финала Полесье2 : 1
25.10.2024 Украина — Премьер-лига 11-й тур Полесье1 : 1
06.10.2024 Украина — Премьер-лига 9-й тур Полесье2 : 1
28.09.2024 Украина — Премьер-лига 8-й тур 1 : 3Полесье
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Александрия1129
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо К1026
3
Квалификация Лиги конференций
Полесье1021
4 Шахтёр1020
5 Кривбасс1116
6 ЛНЗ Черкассы1215
7 Карпаты1215
8 Рух В1115
9 Верес1112
10 Черноморец1212
11 Заря1112
12 Колос1212
13
Стыковая зона
Ворскла1210
14
Стыковая зона
Оболонь-Бровар139
15
Зона вылета
Ингулец125
16
Зона вылета
Днепр-100

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