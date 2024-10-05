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Пройссен Мюнстер - Кёльн 22 Ноября прямая трансляция

Стадион: Пройссен (Мюнстер, Германия), вместимость: 18050
22 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 13-й тур
Пройссен Мюнстер
Кёльн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пройссен Мюнстер - Кёльн, которое состоится 22 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Пройссен (Мюнстер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
Германия Саша Хильдман
Австрия Герхард Штрубер
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
10.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур 1 : 1Пройссен Мюнстер
01.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Пройссен Мюнстер1 : 0
27.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур 1 : 1Пройссен Мюнстер
19.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур Пройссен Мюнстер1 : 1
05.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур 3 : 2Пройссен Мюнстер
09.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Кёльн1 : 0
02.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 0 : 1Кёльн
29.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала Кёльн3 : 0
25.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур Кёльн1 : 2
18.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур 5 : 1Кёльн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ганновер-961222
2
Повышение
Падерборн 071221
3
Плей-офф за повышение
Фортуна1221
4 Карлсруэ1220
5 Гамбург1219
6 Эльверсберг1219
7 Нюрнберг1218
8 Кёльн1218
9 Магдебург1218
10 Кайзерслаутерн1217
11 Герта1217
12 Дармштадт 981216
13 Гройтер Фюрт1213
14 Шальке-041212
15 Айнтрахт Б1212
16
Стыковая зона
Пройссен Мюнстер1211
17
Зона вылета
Ульм 18461210
18
Зона вылета
Ян127

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