Пройссен Мюнстер - Кёльн 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: Пройссен (Мюнстер, Германия), вместимость: 18050
22 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пройссен Мюнстер - Кёльн, которое состоится 22 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Пройссен (Мюнстер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
|Саша Хильдман
|Герхард Штрубер
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|10.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|01.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|27.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|3 : 2
|09.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|0 : 1
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 0
|25.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 2
|18.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ганновер-96
|12
|22
| 2
Повышение
|Падерборн 07
|12
|21
| 3
Плей-офф за повышение
|Фортуна
|12
|21
|4
|Карлсруэ
|12
|20
|5
|Гамбург
|12
|19
|6
|Эльверсберг
|12
|19
|7
|Нюрнберг
|12
|18
|8
|Кёльн
|12
|18
|9
|Магдебург
|12
|18
|10
|Кайзерслаутерн
|12
|17
|11
|Герта
|12
|17
|12
|Дармштадт 98
|12
|16
|13
|Гройтер Фюрт
|12
|13
|14
|Шальке-04
|12
|12
|15
|Айнтрахт Б
|12
|12
| 16
Стыковая зона
|Пройссен Мюнстер
|12
|11
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Ян
|12
|7