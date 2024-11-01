Фулхэм - Вулверхэмптон 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
23 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Вулверхэмптон, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|1
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|18
|пз
|Андреас Перейра
|16
|пз
|Сандер Берге
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|19
|нп
|Рейсс Нелсон
|7
|нп
|Рауль Хименес
|1
|вр
|Жозе Са
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|15
|зщ
|Крейг Доусон
|24
|зщ
|Тоти
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|8
|пз
|Жоао Гомес
|5
|пз
|Марио Лемина
|21
|нп
|Пабло Сарабия
|10
|нп
|Матеус Кунья
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
|Марку Силва
|Гари О'Нил
История личных встреч
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|27.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|24.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|13.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|09.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 1
|04.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|04.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|26.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|24.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|2 : 0
|03.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|2 : 0
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|04.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 3
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|20.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|5 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|11
|28
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|11
|19
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|11
|19
| 5
Лига Европы
|Ноттингем Форест
|11
|19
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|11
|19
|7
|Фулхэм
|11
|18
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|18
|9
|Астон Вилла
|11
|18
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|11
|16
|11
|Брентфорд
|11
|16
|12
|Борнмут
|11
|15
|13
|Манчестер Юнайтед
|11
|15
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|12
|15
|Лестер Сити
|11
|10
|16
|Эвертон
|11
|10
|17
|Ипсвич Таун
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|11
|7
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|11
|6
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|11
|4