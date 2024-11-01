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Фулхэм - Вулверхэмптон 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
23 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Фулхэм
Вулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Вулверхэмптон, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1ГерманияврБернд Лено
2НидерландызщКенни Тете
5ДаниязщЙоаким Андерсен
3НигериязщКэлвин Бейсси
33СШАзщЭнтони Робинсон
18БразилияпзАндреас Перейра
16НорвегияпзСандер Берге
32АнглияпзЭмиль Смит-Роу
17НигериянпАлекс Айуоби
19АнглиянпРейсс Нелсон
7МексиканпРауль Хименес
1ПортугалияврЖозе Са
4УругвайзщСантьяго Буэно
15АнглиязщКрейг Доусон
24Португалиязщ Тоти
22ПортугалиязщНелсон Семеду
3АлжирзщРайан Аит-Нури
8БразилияпзЖоао Гомес
5ГабонпзМарио Лемина
21ИспаниянпПабло Сарабия
10БразилиянпМатеус Кунья
9НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
ПортугалияМарку Силва
АнглияГари О'Нил
История личных встреч
09.03.2024Англия - Премьер-лига28-й турВулверхэмптон2 : 1Фулхэм
27.11.2023Англия - Премьер-лига13-й турФулхэм3 : 2Вулверхэмптон
24.02.2023Англия - Премьер-лига25-й турФулхэм1 : 1Вулверхэмптон
13.08.2022Англия - Премьер-лига2-й турВулверхэмптон0 : 0Фулхэм
09.04.2021Англия - Премьер-лига31-й турФулхэм0 : 1Вулверхэмптон
04.10.2020Англия - Премьер-лига4-й турВулверхэмптон1 : 0Фулхэм
04.05.2019Англия - Премьер-лига37-й турВулверхэмптон1 : 0Фулхэм
26.12.2018Англия - Премьер-лига19-й турФулхэм1 : 1Вулверхэмптон
24.02.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турФулхэм2 : 0Вулверхэмптон
03.11.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турВулверхэмптон2 : 0Фулхэм
09.11.2024Англия — Премьер-лига11-й тур0 : 2Фулхэм
04.11.2024Англия — Премьер-лига10-й турФулхэм2 : 1
26.10.2024Англия — Премьер-лига9-й тур1 : 1Фулхэм
19.10.2024Англия — Премьер-лига8-й турФулхэм1 : 3
05.10.2024Англия — Премьер-лига7-й тур3 : 2Фулхэм
09.11.2024Англия — Премьер-лига11-й турВулверхэмптон2 : 0
02.11.2024Англия — Премьер-лига10-й турВулверхэмптон2 : 2
26.10.2024Англия — Премьер-лига9-й тур2 : 2Вулверхэмптон
20.10.2024Англия — Премьер-лига8-й турВулверхэмптон1 : 2
05.10.2024Англия — Премьер-лига7-й тур5 : 3Вулверхэмптон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1128
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1123
3
Лига чемпионов
Челси1119
4
Лига чемпионов
Арсенал1119
5
Лига Европы
Ноттингем Форест1119
6 Брайтон энд Хоув Альбион1119
7 Фулхэм1118
8 Ньюкасл Юнайтед1118
9 Астон Вилла1118
10 Тоттенхэм Хотспур1116
11 Брентфорд1116
12 Борнмут1115
13 Манчестер Юнайтед1115
14 Вест Хэм Юнайтед1112
15 Лестер Сити1110
16 Эвертон1110
17 Ипсвич Таун118
18
Зона вылета
Кристал Пэлас117
19
Зона вылета
Вулверхэмптон116
20
Зона вылета
Саутгемптон114

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