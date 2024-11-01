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Оксфорд Юнайтед - Мидлсбро 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кассам (Оксфорд, Англия), вместимость: 12500
23 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 16-й тур
Оксфорд Юнайтед
Мидлсбро

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оксфорд Юнайтед - Мидлсбро, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Кассам (Оксфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Мидлсбро
Мидлсбро
История личных встреч
18.02.2017 Кубок Англии 1/8 финала Мидлсбро3 : 2Оксфорд Юнайтед
08.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 1 : 0Оксфорд Юнайтед
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 0
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 2
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 2 : 0Оксфорд Юнайтед
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 1
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Мидлсбро5 : 1
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 1 : 4Мидлсбро
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Мидлсбро0 : 3
27.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 3 : 3Мидлсбро
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Мидлсбро1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1531
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед1531
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1529
4
Плей-офф
Бёрнли1527
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1525
6
Плей-офф
Уотфорд1525
7 Мидлсбро1524
8 Миллуолл1523
9 Блэкберн Роверс1522
10 Бристоль Сити1522
11 Суонси Сити1519
12 Дерби Каунти1519
13 Сток Сити1519
14 Норвич Сити1518
15 Шеффилд Уэнсдей1518
16 Оксфорд Юнайтед1517
17 Ковентри Сити1516
18 Плимут Аргайл1516
19 Халл Сити1515
20 Престон Норт Энд1515
21 Лутон Таун1515
22
Зона вылета
Кардифф Сити1515
23
Зона вылета
Портсмут1512
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1510

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