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Фортуна - Твенте 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
23 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Фортуна
Твенте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Твенте, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Твенте
Энсхеде
31НидерландыврМаттейс Брандерхорст
4БельгиязщШон Адевойе
14БразилиязщРодриго Гут
6НидерландызщСиб ван Оттеле
12ПортугалияпзИву Пинту
32ФранцияпзRosier Loreintz
33АргентинапзЭсекьель Бульяуде
11ФранцияпзMakan Aiko
8НидерландынпЯспер Дахлаус
23Кабо-ВерденпАлессио да Круз
80ШвейцариянпРайан Фоссо-Имефак
22ПольшаврПшемыслав Титонь
28НидерландызщБарт ван Рой
3ШвециязщГустаф Лагербильке
17БельгиязщАлек ван Хоренбек
34НидерландызщАнасс Салах-Эддин
41НидерландыпзГейс Бесселинк
4НорвегияпзМатиас Хьёлё
11НидерландыпзДан Ротс
14НидерландыпзСем Стейн
30ТуниснпСайфалла Лтайеф
10НидерландынпСэм Ламмерс
Главные тренеры
НидерландыДанни Бёйс
НидерландыДжозеф Остинг
История личных встреч
06.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турТвенте2 : 0Фортуна
08.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й турФортуна0 : 3Твенте
11.03.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турФортуна0 : 3Твенте
14.08.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турТвенте3 : 0Фортуна
07.05.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турТвенте1 : 2Фортуна
14.08.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турФортуна2 : 1Твенте
01.05.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турФортуна3 : 0Твенте
12.09.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турТвенте2 : 0Фортуна
15.09.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й турФортуна2 : 3Твенте
09.11.2024Нидерланды — Эредивизия12-й тур3 : 1Фортуна
02.11.2024Нидерланды — Эредивизия11-й турФортуна3 : 0
29.10.2024Кубок Нидерландов1-й раунд1 : 4Фортуна
26.10.2024Нидерланды — Эредивизия10-й турФортуна1 : 0
20.10.2024Нидерланды — Эредивизия9-й тур0 : 0Фортуна
10.11.2024Нидерланды — Эредивизия12-й турТвенте2 : 2
07.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й тур2 : 2Твенте
02.11.2024Нидерланды — Эредивизия11-й тур0 : 1Твенте
27.10.2024Нидерланды — Эредивизия10-й турТвенте5 : 0
24.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турТвенте0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1233
2
Лига чемпионов
Утрехт1128
3
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс1126
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1225
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1222
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1217
7
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1217
8
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген1216
9 Виллем II1215
10 Гоу Эхед Иглс1215
11 НАК Бреда1215
12 Херенвен1214
13 Гронинген1212
14 ПЕК Зволле1212
15 Хераклес1212
16
Стыковая зона
Спарта1211
17
Зона вылета
Алмере Сити126
18
Зона вылета
Валвейк124

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