Фортуна - Твенте 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
23 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Твенте, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Твенте
Энсхеде
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|4
|зщ
|Шон Адевойе
|14
|зщ
|Родриго Гут
|6
|зщ
|Сиб ван Оттеле
|12
|пз
|Иву Пинту
|32
|пз
|Rosier Loreintz
|33
|пз
|Эсекьель Бульяуде
|11
|пз
|Makan Aiko
|8
|нп
|Яспер Дахлаус
|23
|нп
|Алессио да Круз
|80
|нп
|Райан Фоссо-Имефак
|22
|вр
|Пшемыслав Титонь
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|3
|зщ
|Густаф Лагербильке
|17
|зщ
|Алек ван Хоренбек
|34
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
|41
|пз
|Гейс Бесселинк
|4
|пз
|Матиас Хьёлё
|11
|пз
|Дан Ротс
|14
|пз
|Сем Стейн
|30
|нп
|Сайфалла Лтайеф
|10
|нп
|Сэм Ламмерс
Главные тренеры
|Данни Бёйс
|Джозеф Остинг
История личных встреч
|06.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 0
|08.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|0 : 3
|11.03.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|0 : 3
|14.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|3 : 0
|07.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 2
|14.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 1
|01.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 0
|12.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 0
|15.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|2 : 3
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|3 : 1
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 0
|29.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 4
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 0
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 2
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 2
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|0 : 1
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|5 : 0
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|12
|33
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|11
|28
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|11
|26
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|12
|25
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|12
|22
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|12
|17
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|12
|17
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|12
|16
|9
|Виллем II
|12
|15
|10
|Гоу Эхед Иглс
|12
|15
|11
|НАК Бреда
|12
|15
|12
|Херенвен
|12
|14
|13
|Гронинген
|12
|12
|14
|ПЕК Зволле
|12
|12
|15
|Хераклес
|12
|12
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|12
|11
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|12
|6
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|12
|4