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Аль-Райян - Персеполис 25 Ноября прямая трансляция

25 Ноября 2024 года в 21:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 5-й тур
Аль-Райян
Персеполис

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Статистика встреч
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Райян - Персеполис, которое состоится 25 Ноября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Райян
Ар-Райян, Катар
Персеполис
Тегеран, Иран
Главные тренеры
ИспанияХуан Карлос Гарридо
История личных встреч
29.04.2021Лига чемпионов АФК - 2021Группа E. 6-й турПерсеполис4 : 2Аль-Райян
17.04.2021Лига чемпионов АФК - 2021Группа E. 2-й турАль-Райян1 : 3Персеполис
10.04.2017Лига чемпионов АФК - 2017Группа D. 4-й турПерсеполис0 : 0Аль-Райян
14.03.2017Лига чемпионов АФК - 2017Группа D. 3-й турАль-Райян3 : 1Персеполис
05.11.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 4-й тур0 : 1Аль-Райян
21.10.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 3-й турАль-Райян1 : 2
30.09.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 2-й тур2 : 1Аль-Райян
17.09.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 1-й турАль-Райян1 : 3
09.02.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 4Аль-Райян
04.11.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 4-й турПерсеполис1 : 1
21.10.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 3-й тур1 : 0Персеполис
30.09.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 2-й турПерсеполис1 : 1
16.09.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 1-й тур1 : 0Персеполис
05.12.2023Лига чемпионов АФК - 2024Группа E. 6-й турПерсеполис1 : 2
Турнирная таблица
Запад
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Хиляль412
2
1/8 финала
Аль-Ахли412
3
1/8 финала
Аль-Наср410
4
1/8 финала
Аль-Садд48
5
1/8 финала
Аль-Васл47
6
1/8 финала
Аль-Гарафа44
7
1/8 финала
Аль-Райян43
8
1/8 финала
Эстегляль43
9 Персеполис42
10 Пахтакор42
11 Аль-Шорта42
12 Аль-Айн41
Восток
КомандаИО
1
1/8 финала
Виссел Кобе410
2
1/8 финала
Кванджу49
3
1/8 финала
Иокогама Ф. Маринос47
4
1/8 финала
Джохор Дарул Тазим47
5
1/8 финала
Шанхай Шэньхуа47
6
1/8 финала
Бурирам Юнайтед47
7
1/8 финала
Пхохан Стилерс46
8
1/8 финала
Кавасаки Фронтале46
9 Шаньдун Тайшань44
10 Шанхай Порт44
11 Сентрал Кост Маринерс41
12 Ульсан Хёндэ40

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