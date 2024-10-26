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Болонья - Лилль 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
27 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Болонья
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Лилль, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья, Италия
Лилль
Лилль, Франция
1ПольшаврЛукаш Скорупски
3АвстриязщСтефан Пош
31НидерландызщСэм Бёкема
26КолумбиязщДжон Лукуми
33ИспаниязщХуан Миранда
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
6ХорватияпзНикола Моро
80ИталияпзДжованни Фаббьян
7ИталиянпРиккардо Орсолини
9АргентинанпСантьяго Кастро
14АнглиянпСэмюэл Айлинг
30ФранцияврЛюка Шевалье
2АлжирзщАйсса Манди
18ФранциязщБафоде Диаките
4Бразилиязщ Алешандро
5ШвецияпзГабриэль Гудмундссон
32ФранцияпзАйюб Буадди
21ФранцияпзБенжамен Андре
10ФранцияпзРеми Кабелла
17БельгияпзНгалайель Мукау
23КосовонпЭдон Жегрова
9КанаданпДжонатан Дэвид
Главные тренеры
ИталияВинченцо Итальяно
ФранцияБруно Женезио
История личных встреч
24.11.2024Италия — Серия А13-й тур3 : 0Болонья
10.11.2024Италия — Серия А12-й тур2 : 3Болонья
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турБолонья0 : 1
02.11.2024Италия — Серия А11-й турБолонья1 : 0
29.10.2024Италия — Серия А10-й тур0 : 2Болонья
24.11.2024Франция — Лига 112-й турЛилль1 : 0
10.11.2024Франция — Лига 111-й тур2 : 2Лилль
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турЛилль1 : 1
01.11.2024Франция — Лига 110-й турЛилль1 : 1
26.10.2024Франция — Лига 19-й тур0 : 2Лилль
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль412
2
1/8 финала
Спортинг410
3
1/8 финала
Монако410
4
1/8 финала
Брест410
5
1/8 финала
Интер М410
6
1/8 финала
Барселона49
7
1/8 финала
Боруссия Д49
8
1/8 финала
Астон Вилла49
9
Плей-офф
Атлетико М59
10
Плей-офф
Милан59
11
Плей-офф
Аталанта48
12
Плей-офф
Манчестер Сити47
13
Плей-офф
Ювентус47
14
Плей-офф
Арсенал47
15
Плей-офф
Байер47
16
Плей-офф
Лилль47
17
Плей-офф
Селтик47
18
Плей-офф
Динамо З47
19
Плей-офф
Бавария46
20
Плей-офф
Реал Мадрид46
21
Плей-офф
Бенфика46
22
Плей-офф
Фейеноорд46
23
Плей-офф
Брюгге46
24
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
25 ПСЖ44
26 Штутгарт44
27 Шахтёр44
28 Спарта П54
29 Жирона43
30 Ред Булл Зальцбург43
31 Болонья41
32 РБ Лейпциг40
33 Штурм40
34 Янг Бойз40
35 Црвена Звезда40
36 Слован Бр50

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