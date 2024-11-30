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ЦСКА - Рубин 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
30 Ноября 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур
ЦСКА
Рубин

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Рубин, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Рубин
Казань
Главные тренеры
Сербия Марко Николич
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
26.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч ЦСКА3 : 0Рубин
06.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Рубин0 : 0ЦСКА
21.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Рубин1 : 1ЦСКА
06.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур ЦСКА2 : 2Рубин
21.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Рубин0 : 0ЦСКА
19.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ЦСКА0 : 2Рубин
20.03.2022 Россия - Премьер-Лига 22-й тур ЦСКА6 : 1Рубин
20.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи ЦСКА1 : 1Рубин
30.10.2021 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Рубин1 : 0ЦСКА
29.11.2020 Россия - Премьер-Лига 16-й тур Рубин1 : 0ЦСКА
26.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч ЦСКА3 : 0Рубин
23.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур ЦСКА1 : 2
10.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 1 : 2ЦСКА
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов ЦСКА1 : 0
06.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Рубин0 : 0ЦСКА
26.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч ЦСКА3 : 0Рубин
22.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Рубин3 : 0
10.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Рубин1 : 1
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 0 : 1Рубин
06.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Рубин0 : 0ЦСКА
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: ЦСКА — «Рубин». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1639
2 Краснодар1638
3 Локомотив М1634
4 Спартак М1631
5 Динамо М1631
6 ЦСКА1627
7 Рубин1622
8 Ростов1620
9 Пари Нижний Новгород1616
10 Акрон1616
11 Динамо Мх1616
12 Крылья Советов1615
13
Стыковая зона
Химки1613
14
Стыковая зона
Факел1613
15
Зона вылета
Ахмат169
16
Зона вылета
Оренбург168

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