ЦСКА - Рубин 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
30 Ноября 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Рубин, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Марко Николич
|Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
|26.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|3 : 0
|06.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|0 : 0
|21.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|06.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|19.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|20.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|6 : 1
|20.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|30.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|1 : 0
|29.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|1 : 0
|26.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|3 : 0
|23.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|10.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 0
|06.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|0 : 0
|26.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|3 : 0
|22.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|0 : 1
|06.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: ЦСКА — «Рубин». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|16
|39
|2
|Краснодар
|16
|38
|3
|Локомотив М
|16
|34
|4
|Спартак М
|16
|31
|5
|Динамо М
|16
|31
|6
|ЦСКА
|16
|27
|7
|Рубин
|16
|22
|8
|Ростов
|16
|20
|9
|Пари Нижний Новгород
|16
|16
|10
|Акрон
|16
|16
|11
|Динамо Мх
|16
|16
|12
|Крылья Советов
|16
|15
| 13
Стыковая зона
|Химки
|16
|13
| 14
Стыковая зона
|Факел
|16
|13
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|16
|9
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|16
|8