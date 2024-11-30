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Шлёнск - Пуща 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Тарчиньски Арена (Вроцлав, Польша), вместимость: 42771
30 Ноября 2024 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 17-й тур
Шлёнск
Пуща

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шлёнск - Пуща, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Тарчиньски Арена (Вроцлав, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шлёнск
Вроцлав
Пуща
Неполомице
Главные тренеры
Польша Яцек Магера
История личных встреч
16.03.2024 Польша - Экстракласса 25-й тур Шлёнск0 : 0Пуща
15.09.2023 Польша - Экстракласса 8-й тур Пуща1 : 3Шлёнск
22.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур 2 : 2Шлёнск
09.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур Шлёнск0 : 1
04.11.2024 Польша — Экстракласса 14-й тур 3 : 0Шлёнск
26.10.2024 Польша — Экстракласса 13-й тур Шлёнск0 : 0
23.10.2024 Польша — Экстракласса 8-й тур Шлёнск2 : 1
25.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур Пуща2 : 0
10.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур 2 : 0Пуща
02.11.2024 Польша — Экстракласса 14-й тур Пуща2 : 0
25.10.2024 Польша — Экстракласса 13-й тур 2 : 1Пуща
21.10.2024 Польша — Экстракласса 12-й тур 2 : 0Пуща
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Лех П1637
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1633
3
Квалификация Лиги конференций
Ракув1632
4 Краковия1730
5 Легия1628
6 Погонь1625
7 Мотор1624
8 Гурник З1624
9 Видзев1622
10 Пяст1620
11 Заглембе Л1719
12 ГКС Катовице1619
13 Сталь1618
14 Корона1617
15 Радомяк1516
16
Зона вылета
Пуща1614
17
Зона вылета
Лехия1611
18
Зона вылета
Шлёнск1510

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