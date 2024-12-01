Ливерпуль - Лестер Сити 26 Декабря прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
26 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Лестер Сити, которое состоится 26 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Лестер Сити
Лестер
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|78
|зщ
|Джарелл Куанса
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|11
|нп
|Мохамед Салах
|20
|нп
|Диогу Жота
|9
|нп
|Дарвин Нуньес
|1
|вр
|Дэнни Уорд
|5
|зщ
|Калеб Околи
|4
|зщ
|Конор Коуди
|3
|зщ
|Ваут Фас
|2
|зщ
|Джеймс Джастин
|16
|зщ
|Виктор Кристиансен
|8
|пз
|Гарри Уинкс
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|40
|пз
|Факундо Буонанотте
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|20
|нп
|Патсон Дака
Главные тренеры
|Арне Слот
|Стивен Купер
|Руд ван Нистелрой
История личных встреч
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 1
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|15.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|30.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|10.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|28.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|22.12.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 3 5 : 4
|13.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|22.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 0
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 4
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 6
|18.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 2
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 2
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 1
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 0
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|03.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|16
|39
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|17
|35
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|17
|33
| 4
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|17
|31
| 5
Лига Европы
|Борнмут
|17
|28
|6
|Астон Вилла
|17
|28
|7
|Манчестер Сити
|17
|27
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|26
|9
|Фулхэм
|17
|25
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|17
|25
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|17
|23
|12
|Брентфорд
|17
|23
|13
|Манчестер Юнайтед
|17
|22
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|20
|15
|Эвертон
|16
|16
|16
|Кристал Пэлас
|17
|16
|17
|Лестер Сити
|17
|14
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|17
|12
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|17
|12
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|17
|6