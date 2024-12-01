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Ливерпуль - Лестер Сити 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
26 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
Ливерпуль
Лестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Лестер Сити, которое состоится 26 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Лестер Сити
Лестер
1БразилияврАлисон Бекер
66АнглиязщТрент Александер-Арнольд
78АнглиязщДжарелл Куанса
4НидерландызщВирджил ван Дейк
21ГрециязщКонстантинос Цимикас
38НидерландыпзРайан Гравенберх
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
17АнглияпзКёртис Джонс
11ЕгипетнпМохамед Салах
20ПортугалиянпДиогу Жота
9УругвайнпДарвин Нуньес
1УэльсврДэнни Уорд
5ИталиязщКалеб Околи
4АнглиязщКонор Коуди
3БельгиязщВаут Фас
2АнглиязщДжеймс Джастин
16ДаниязщВиктор Кристиансен
8АнглияпзГарри Уинкс
24ФранцияпзБубакари Сумаре
40АргентинапзФакундо Буонанотте
11МароккопзБилал Эль-Ханнус
20ЗамбиянпПатсон Дака
Главные тренеры
НидерландыАрне Слот
УэльсСтивен Купер
НидерландыРуд ван Нистелрой
История личных встреч
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финалаЛиверпуль3 : 1Лестер Сити
30.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиЛиверпуль4 : 0Лестер Сити
15.05.2023Англия - Премьер-лига36-й турЛестер Сити0 : 3Ливерпуль
30.12.2022Англия - Премьер-лига18-й турЛиверпуль2 : 1Лестер Сити
10.02.2022Англия - Премьер-лига24-й турЛиверпуль2 : 0Лестер Сити
28.12.2021Англия - Премьер-лига20-й турЛестер Сити1 : 0Ливерпуль
22.12.2021Англия - Кубок лиги1/4 финалаЛиверпуль3 : 3 5 : 4Лестер Сити
13.02.2021Англия - Премьер-лига24-й турЛестер Сити3 : 1Ливерпуль
22.11.2020Англия - Премьер-лига9-й турЛиверпуль3 : 0Лестер Сити
26.12.2019Англия - Премьер-лига19-й турЛестер Сити0 : 4Ливерпуль
22.12.2024Англия — Премьер-лига17-й тур3 : 6Ливерпуль
18.12.2024Англия — Кубок лиги1/4 финала1 : 2Ливерпуль
14.12.2024Англия — Премьер-лига16-й турЛиверпуль2 : 2
10.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й тур0 : 1Ливерпуль
04.12.2024Англия — Премьер-лига14-й тур3 : 3Ливерпуль
22.12.2024Англия — Премьер-лига17-й турЛестер Сити0 : 3
14.12.2024Англия — Премьер-лига16-й тур4 : 0Лестер Сити
08.12.2024Англия — Премьер-лига15-й турЛестер Сити2 : 2
03.12.2024Англия — Премьер-лига14-й турЛестер Сити3 : 1
30.11.2024Англия — Премьер-лига13-й тур4 : 1Лестер Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1639
2
Лига чемпионов
Челси1735
3
Лига чемпионов
Арсенал1733
4
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1731
5
Лига Европы
Борнмут1728
6 Астон Вилла1728
7 Манчестер Сити1727
8 Ньюкасл Юнайтед1726
9 Фулхэм1725
10 Брайтон энд Хоув Альбион1725
11 Тоттенхэм Хотспур1723
12 Брентфорд1723
13 Манчестер Юнайтед1722
14 Вест Хэм Юнайтед1720
15 Эвертон1616
16 Кристал Пэлас1716
17 Лестер Сити1714
18
Зона вылета
Вулверхэмптон1712
19
Зона вылета
Ипсвич Таун1712
20
Зона вылета
Саутгемптон176

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