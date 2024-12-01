Саутгемптон - Вест Хэм Юнайтед 26 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
26 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Льюис Смит (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 26 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|30
|вр
|Аарон Рамсдейл
|6
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|35
|зщ
|Ян Беднарек
|15
|зщ
|Натан Вуд-Гордон
|16
|зщ
|Юкинари Сугавара
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|26
|пз
|Лесли Угочукву
|4
|пз
|Флинн Даунс
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|9
|нп
|Адам Армстронг
|32
|нп
|Пол Онуачу
|1
|вр
|Лукаш Фабианьски
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|26
|зщ
|Макс Килман
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|19
|пз
|Эдсон Альварес
|28
|пз
|Томаш Соучек
|4
|пз
|Карлос Солер
|14
|пз
|Мохаммед Кудус
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|11
|нп
|Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
|Расселл Мартин
|Иван Юрич
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|02.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 0
|16.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|02.03.2022
|Кубок Англии
|1/8 финала
|3 : 1
|26.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 3
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|3 : 0
|29.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|29.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 1
|14.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|04.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 0
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|18.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 2
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 5
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 5
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|16.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|09.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|03.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|16
|39
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|17
|35
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|17
|33
| 4
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|17
|31
| 5
Лига Европы
|Борнмут
|17
|28
|6
|Астон Вилла
|17
|28
|7
|Манчестер Сити
|17
|27
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|26
|9
|Фулхэм
|17
|25
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|17
|25
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|17
|23
|12
|Брентфорд
|17
|23
|13
|Манчестер Юнайтед
|17
|22
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|20
|15
|Эвертон
|16
|16
|16
|Кристал Пэлас
|17
|16
|17
|Лестер Сити
|17
|14
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|17
|12
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|17
|12
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|17
|6