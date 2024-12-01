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Саутгемптон - Вест Хэм Юнайтед 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
26 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Льюис Смит (Англия);
Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 26 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
30 Англия вр Аарон Рамсдейл
6 Англия зщ Тейлор Харвуд-Беллис
35 Польша зщ Ян Беднарек
15 Англия зщ Натан Вуд-Гордон
16 Япония зщ Юкинари Сугавара
2 Англия зщ Кайл Уолкер-Питерс
26 Франция пз Лесли Угочукву
4 Англия пз Флинн Даунс
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
9 Англия нп Адам Армстронг
32 Нигерия нп Пол Онуачу
1 Польша вр Лукаш Фабианьски
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
25 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
26 Англия зщ Макс Килман
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
19 Мексика пз Эдсон Альварес
28 Чехия пз Томаш Соучек
4 Испания пз Карлос Солер
14 Гана пз Мохаммед Кудус
20 Англия нп Джаррод Боуэн
11 Германия нп Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
Шотландия Расселл Мартин
Хорватия Иван Юрич
Испания Хулен Лопетеги
История личных встреч
02.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0Саутгемптон
16.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Саутгемптон1 : 1Вест Хэм Юнайтед
02.03.2022 Кубок Англии 1/8 финала Саутгемптон3 : 1Вест Хэм Юнайтед
26.12.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 3Саутгемптон
11.09.2021 Англия - Премьер-лига 4-й тур Саутгемптон0 : 0Вест Хэм Юнайтед
23.05.2021 Англия - Премьер-лига 38-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 0Саутгемптон
29.12.2020 Англия - Премьер-лига 16-й тур Саутгемптон0 : 0Вест Хэм Юнайтед
29.02.2020 Англия - Премьер-лига 28-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1Саутгемптон
14.12.2019 Англия - Премьер-лига 17-й тур Саутгемптон0 : 1Вест Хэм Юнайтед
04.05.2019 Англия - Премьер-лига 37-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 0Саутгемптон
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур 0 : 0Саутгемптон
18.12.2024 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Саутгемптон1 : 2
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Саутгемптон0 : 5
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур 1 : 0Саутгемптон
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Саутгемптон1 : 5
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1
16.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур 1 : 1Вест Хэм Юнайтед
09.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1
03.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 3 : 1Вест Хэм Юнайтед
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1639
2
Лига чемпионов
Челси1735
3
Лига чемпионов
Арсенал1733
4
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1731
5
Лига Европы
Борнмут1728
6 Астон Вилла1728
7 Манчестер Сити1727
8 Ньюкасл Юнайтед1726
9 Фулхэм1725
10 Брайтон энд Хоув Альбион1725
11 Тоттенхэм Хотспур1723
12 Брентфорд1723
13 Манчестер Юнайтед1722
14 Вест Хэм Юнайтед1720
15 Эвертон1616
16 Кристал Пэлас1716
17 Лестер Сити1714
18
Зона вылета
Вулверхэмптон1712
19
Зона вылета
Ипсвич Таун1712
20
Зона вылета
Саутгемптон176

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