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Престон Норт Энд - Халл Сити 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
26 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 23-й тур
Престон Норт Энд
Халл Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Халл Сити, которое состоится 26 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
Германия Тим Вальтер
Испания Рубен Селльес
История личных встреч
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Престон Норт Энд0 : 0Халл Сити
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Халл Сити1 : 0Престон Норт Энд
18.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Халл Сити0 : 0Престон Норт Энд
06.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Престон Норт Энд0 : 0Халл Сити
05.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Халл Сити0 : 1Престон Норт Энд
07.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Престон Норт Энд1 : 4Халл Сити
22.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Престон Норт Энд2 : 1Халл Сити
27.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Халл Сити4 : 0Престон Норт Энд
27.08.2019 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Престон Норт Энд2 : 2 5 : 4Халл Сити
26.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Престон Норт Энд1 : 2Халл Сити
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур 2 : 1Престон Норт Энд
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Престон Норт Энд1 : 1
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 0 : 2Престон Норт Энд
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур 1 : 1Престон Норт Энд
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Престон Норт Энд1 : 1
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Халл Сити2 : 1
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур 2 : 1Халл Сити
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Халл Сити1 : 1
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Халл Сити0 : 1
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 3 : 1Халл Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед2248
2
Повышение
Лидс Юнайтед2245
3
Плей-офф
Бёрнли2244
4
Плей-офф
Сандерленд2243
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2137
6
Плей-офф
Мидлсбро2235
7 Вест Бромвич Альбион2235
8 Уотфорд2134
9 Шеффилд Уэнсдей2232
10 Миллуолл2128
11 Суонси Сити2227
12 Бристоль Сити2227
13 Норвич Сити2226
14 Куинз Парк Рейнджерс2225
15 Лутон Таун2225
16 Дерби Каунти2224
17 Ковентри Сити2224
18 Престон Норт Энд2223
19 Сток Сити2222
20 Портсмут2020
21 Халл Сити2219
22
Зона вылета
Кардифф Сити2118
23
Зона вылета
Оксфорд Юнайтед2118
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2118

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