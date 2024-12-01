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Дерби Каунти - Вест Бромвич Альбион 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
26 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 23-й тур
Дерби Каунти
Вест Бромвич Альбион

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 26 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
23.08.2022 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Дерби Каунти1 : 0Вест Бромвич Альбион
27.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Дерби Каунти1 : 0Вест Бромвич Альбион
14.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0Дерби Каунти
08.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0Дерби Каунти
24.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Дерби Каунти1 : 1Вест Бромвич Альбион
05.05.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Дерби Каунти3 : 1Вест Бромвич Альбион
24.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 4Дерби Каунти
07.01.2017 Кубок Англии 1/32 финала Вест Бромвич Альбион1 : 2Дерби Каунти
20.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур 2 : 1Дерби Каунти
13.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Дерби Каунти4 : 0
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 0 : 0Дерби Каунти
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур 2 : 0Дерби Каунти
01.12.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Дерби Каунти1 : 2
22.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0
15.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур 2 : 1Вест Бромвич Альбион
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0
08.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 2
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед2248
2
Повышение
Лидс Юнайтед2245
3
Плей-офф
Бёрнли2244
4
Плей-офф
Сандерленд2243
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2137
6
Плей-офф
Мидлсбро2235
7 Вест Бромвич Альбион2235
8 Уотфорд2134
9 Шеффилд Уэнсдей2232
10 Миллуолл2128
11 Суонси Сити2227
12 Бристоль Сити2227
13 Норвич Сити2226
14 Куинз Парк Рейнджерс2225
15 Лутон Таун2225
16 Дерби Каунти2224
17 Ковентри Сити2224
18 Престон Норт Энд2223
19 Сток Сити2222
20 Портсмут2020
21 Халл Сити2219
22
Зона вылета
Кардифф Сити2118
23
Зона вылета
Оксфорд Юнайтед2118
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2118

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