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Блэкберн Роверс - Сандерленд 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
26 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 23-й тур
Блэкберн Роверс
Сандерленд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Сандерленд, которое состоится 26 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Сандерленд1 : 5Блэкберн Роверс
20.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Блэкберн Роверс1 : 3Сандерленд
26.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Сандерленд2 : 1Блэкберн Роверс
18.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Блэкберн Роверс2 : 0Сандерленд
21.03.2012 Англия - Премьер-лига 29-й тур Блэкберн Роверс2 : 0Сандерленд
11.12.2011 Англия - Премьер-лига 15-й тур Сандерленд2 : 1Блэкберн Роверс
01.01.2011 Англия - Премьер-лига 21-й тур Сандерленд3 : 0Блэкберн Роверс
18.10.2010 Англия - Премьер-лига 8-й тур Блэкберн Роверс0 : 0Сандерленд
28.12.2009 Англия - Премьер-лига 20-й тур Блэкберн Роверс2 : 2Сандерленд
22.08.2009 Англия - Премьер-лига 3-й тур Сандерленд2 : 1Блэкберн Роверс
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур 1 : 0Блэкберн Роверс
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Блэкберн Роверс2 : 0
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 0 : 1Блэкберн Роверс
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур 0 : 1Блэкберн Роверс
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Блэкберн Роверс1 : 0
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Сандерленд2 : 1
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур 2 : 3Сандерленд
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Сандерленд1 : 1
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Сандерленд2 : 1
29.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 1 : 0Сандерленд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед2248
2
Повышение
Лидс Юнайтед2245
3
Плей-офф
Бёрнли2244
4
Плей-офф
Сандерленд2243
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2137
6
Плей-офф
Мидлсбро2235
7 Вест Бромвич Альбион2235
8 Уотфорд2134
9 Шеффилд Уэнсдей2232
10 Миллуолл2128
11 Суонси Сити2227
12 Бристоль Сити2227
13 Норвич Сити2226
14 Куинз Парк Рейнджерс2225
15 Лутон Таун2225
16 Дерби Каунти2224
17 Ковентри Сити2224
18 Престон Норт Энд2223
19 Сток Сити2222
20 Портсмут2020
21 Халл Сити2219
22
Зона вылета
Кардифф Сити2118
23
Зона вылета
Оксфорд Юнайтед2118
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2118

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