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Витория Гимарайнш - Жил Висенте 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
02 Декабря 2024 года в 21:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Витория Гимарайнш
Жил Висенте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Жил Висенте, которое состоится 02 Декабря 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Жил Висенте
Барселуш
14 Португалия вр Бруну Варела
76 Ангола зщ Бруну Гашпар
15 Испания зщ Оскар Ривас
24 Хорватия зщ Тони Боревкович
13 Португалия зщ Жоау Мендеш
6 Португалия зщ Мануэл Силва
8 Португалия пз Томас Гендель
17 Португалия пз Жоао Мендеш
20 Португалия пз Саму
77 Португалия пз Нуну Сантуш
9 Венесуэла нп Хесус Рамирес
42 Бразилия вр Эндрю да Силва Вентура
2 Португалия зщ Зе Карлуш
39 Ангола зщ Жонатан Буату-Мананга
26 Португалия зщ Рубен Фернандеш
57 Португалия зщ Сандру Круш
10 Япония пз Канья Фудзимото
6 Перу пз Хесус Кастильо
24 Кот-д'Ивуар пз Роман Гбане
71 Португалия нп Фелиш Коррея
9 Испания нп Jorge Aguirre
7 Франция нп Tidjany Toure
Главные тренеры
Португалия Руй Боргеш
История личных встреч
08.02.2024 Кубок Португалии 1/4 финала Витория Гимарайнш3 : 1Жил Висенте
28.01.2024 Португалия — Примейра 19-й тур Жил Висенте1 : 0Витория Гимарайнш
19.08.2023 Португалия — Примейра 2-й тур Витория Гимарайнш2 : 1Жил Висенте
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Жил Висенте
17.01.2023 Португалия - Примейра 16-й тур Жил Висенте2 : 1Витория Гимарайнш
15.05.2022 Португалия - Примейра 34-й тур Витория Гимарайнш5 : 0Жил Висенте
10.01.2022 Португалия - Примейра 17-й тур Жил Висенте3 : 2Витория Гимарайнш
14.03.2021 Португалия - Примейра 23-й тур Витория Гимарайнш2 : 4Жил Висенте
01.11.2020 Португалия - Примейра 6-й тур Жил Висенте1 : 2Витория Гимарайнш
10.07.2020 Португалия - Примейра 31-й тур Витория Гимарайнш1 : 2Жил Висенте
28.11.2024 Лига конференций Общий этап. 4-й тур 1 : 1Витория Гимарайнш
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Витория Гимарайнш2 : 0
10.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур 1 : 0Витория Гимарайнш
07.11.2024 Лига конференций Общий этап. 3-й тур Витория Гимарайнш2 : 1
03.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Витория Гимарайнш1 : 0
24.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала 0 : 2Жил Висенте
08.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур 3 : 2Жил Висенте
02.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Жил Висенте1 : 2
25.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур 2 : 1Жил Висенте
19.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 0 : 2Жил Висенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1233
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1128
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1127
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара1224
5 Брага1120
6 Витория Гимарайнш1118
7 Фамаликан1217
8 Морейренсе1217
9 Риу Аве1215
10 Каза Пия1113
11 Эшторил1213
12 Боавишта1210
13 Жил Висенте1110
14 АВС1110
15 Эштрела129
16
Стыковая зона
Насьонал119
17
Зона вылета
Арока128
18
Зона вылета
Фаренсе128

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