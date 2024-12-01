Витория Гимарайнш - Жил Висенте 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
02 Декабря 2024 года в 21:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Жил Висенте, которое состоится 02 Декабря 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Жил Висенте
Барселуш
|14
|вр
|Бруну Варела
|76
|зщ
|Бруну Гашпар
|15
|зщ
|Оскар Ривас
|24
|зщ
|Тони Боревкович
|13
|зщ
|Жоау Мендеш
|6
|зщ
|Мануэл Силва
|8
|пз
|Томас Гендель
|17
|пз
|Жоао Мендеш
|20
|пз
|Саму
|77
|пз
|Нуну Сантуш
|9
|нп
|Хесус Рамирес
|42
|вр
|Эндрю да Силва Вентура
|2
|зщ
|Зе Карлуш
|39
|зщ
|Жонатан Буату-Мананга
|26
|зщ
|Рубен Фернандеш
|57
|зщ
|Сандру Круш
|10
|пз
|Канья Фудзимото
|6
|пз
|Хесус Кастильо
|24
|пз
|Роман Гбане
|71
|нп
|Фелиш Коррея
|9
|нп
|Jorge Aguirre
|7
|нп
|Tidjany Toure
Главные тренеры
|Руй Боргеш
История личных встреч
|08.02.2024
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|3 : 1
|28.01.2024
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|19.08.2023
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|2 : 1
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 0
|17.01.2023
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|2 : 1
|15.05.2022
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|5 : 0
|10.01.2022
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|3 : 2
|14.03.2021
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|2 : 4
|01.11.2020
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 2
|10.07.2020
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 2
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 0
|10.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 0
|07.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 2
|08.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|3 : 2
|02.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 2
|25.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 1
|19.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|12
|33
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|11
|28
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|11
|27
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|12
|24
|5
|Брага
|11
|20
|6
|Витория Гимарайнш
|11
|18
|7
|Фамаликан
|12
|17
|8
|Морейренсе
|12
|17
|9
|Риу Аве
|12
|15
|10
|Каза Пия
|11
|13
|11
|Эшторил
|12
|13
|12
|Боавишта
|12
|10
|13
|Жил Висенте
|11
|10
|14
|АВС
|11
|10
|15
|Эштрела
|12
|9
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Арока
|12
|8
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|12
|8