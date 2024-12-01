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Аль-Наср - Аль-Садд 02 Декабря прямая трансляция

02 Декабря 2024 года в 21:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 6-й тур
Аль-Наср
Аль-Садд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Садд, которое состоится 02 Декабря 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Аль-Садд
Доха, Катар
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Испания Феликс Санчес
История личных встреч
29.04.2021 Лига чемпионов АФК - 2021 Группа D. 6-й тур Аль-Садд1 : 2Аль-Наср
17.04.2021 Лига чемпионов АФК - 2021 Группа D. 2-й тур Аль-Наср3 : 1Аль-Садд
21.09.2020 Лига чемпионов АФК - 2020 Группа D. 5-й тур Аль-Садд1 : 1Аль-Наср
11.02.2020 Лига чемпионов АФК - 2020 Группа D. 1-й тур Аль-Наср2 : 2Аль-Садд
16.09.2019 Лига чемпионов АФК - 2019 1/4 финала. 1-й матч Аль-Садд3 : 1Аль-Наср
26.08.2019 Лига чемпионов АФК - 2019 1/4 финала. 2-й матч Аль-Наср2 : 1Аль-Садд
29.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур Аль-Наср2 : 0
25.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 5-й тур 1 : 3Аль-Наср
22.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 11-й тур Аль-Наср1 : 2
08.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 10-й тур 0 : 1Аль-Наср
05.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 4-й тур Аль-Наср5 : 1
26.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 5-й тур Аль-Садд1 : 1
04.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 4-й тур 1 : 1Аль-Садд
21.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 3-й тур Аль-Садд1 : 0
30.09.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 2-й тур Аль-Садд2 : 0
16.09.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 1-й тур 1 : 1Аль-Садд
Турнирная таблица
Запад
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Ахли515
2
1/8 финала
Аль-Хиляль513
3
1/8 финала
Аль-Наср513
4
1/8 финала
Аль-Васл510
5
1/8 финала
Аль-Садд59
6
1/8 финала
Аль-Райян54
7
1/8 финала
Эстегляль54
8
1/8 финала
Аль-Гарафа54
9 Персеполис53
10 Пахтакор53
11 Аль-Шорта52
12 Аль-Айн51
Восток
КомандаИО
1
1/8 финала
Виссел Кобе513
2
1/8 финала
Кванджу512
3
1/8 финала
Иокогама Ф. Маринос510
4
1/8 финала
Кавасаки Фронтале59
5
1/8 финала
Джохор Дарул Тазим57
6
1/8 финала
Шанхай Шэньхуа57
7
1/8 финала
Шаньдун Тайшань57
8
1/8 финала
Шанхай Порт57
9 Бурирам Юнайтед57
10 Пхохан Стилерс56
11 Сентрал Кост Маринерс51
12 Ульсан Хёндэ50

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