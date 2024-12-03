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Ян - Штутгарт 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Янштадион (Регенсбург, Германия), вместимость: 15224
03 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Ян
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ян - Штутгарт, которое состоится 03 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Янштадион (Регенсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ян
Регенсбург
Штутгарт
Штутгарт
1ГерманияврФеликс Гебхардт
14ГерманиязщРобин Цигеле
37ГерманиязщLeopold Wurm
16ГерманиязщЛуис Брейниг
3ГерманиязщBryan Hein
10ГерманияпзКристиан Вит
15ГерманияпзСебастьян Эрнст
8ГерманияпзАндреас Гейпль
27ГерманияпзДоминик Котер
33ГерманиянпКай Прёгер
30ГерманиянпКристиан Кюльветтер
1ГерманияврФабиан Бредлов
4ГерманиязщЙоша Вагноман
24ГерманиязщЮлиан Хабот
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
29ФранцияпзАнтони Руо
16ТурцияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
8ФранциянпЭнцо Мийо
11ГерманиянпНик Вольтемаде
27ГерманиянпКрис Фюрих
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
22.02.2020Германия - Вторая Бундеслига23-й турШтутгарт2 : 0Ян
14.09.2019Германия - Вторая Бундеслига6-й турЯн2 : 3Штутгарт
30.11.2024Германия — Вторая Бундеслига14-й тур0 : 0Ян
24.11.2024Германия — Вторая Бундеслига13-й турЯн0 : 1
10.11.2024Германия — Вторая Бундеслига12-й тур2 : 0Ян
02.11.2024Германия — Вторая Бундеслига11-й турЯн1 : 0
29.10.2024Кубок Германии1/16 финалаЯн1 : 0
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й тур2 : 2Штутгарт
27.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур5 : 1Штутгарт
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й турШтутгарт2 : 0
10.11.2024Германия — Бундеслига10-й турШтутгарт2 : 3
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турШтутгарт0 : 2
Турнирная таблица
1/32 финала
Веен
Майнц
1 : 3 ДВ
Вюрцбургер Киккерс
Хоффенхайм
2 : 2 3 : 5
Галлешер
Санкт-Паули
2 : 3 ДВ
Ульм 1846
Бавария
0 : 4
Шотт
Гройтер Фюрт
0 : 2
Эрцгебирге
Боруссия М
1 : 3
Грайфсвальдер
Унион
0 : 1
Филлинген
Хайденхайм
0 : 4
Рот-Вайсс Эс
РБ Лейпциг
1 : 4
Аален
Шальке-04
0 : 2
Ингольштадт 04
Кайзерслаутерн
1 : 2
Оснабрюк
Фрайбург
0 : 4
Феникс Любек
Боруссия Д
1 : 4
Арминия
Ганновер-96
2 : 0
Алемания
Хольштайн
2 : 3
Виктория 1889
Аугсбург
1 : 4
Саарбрюккен
Нюрнберг
1 : 1 3 : 5
Тойтония Оттензен
Дармштадт 98
1 : 3
Ян
Бохум
1 : 0
Хильдесхайм
Эльверсберг
0 : 7
Бремер
Падерборн 07
0 : 4
Ганза Р
Герта
1 : 5
Зандхаузен
Кёльн
2 : 3 ДВ
Динамо Др
Фортуна
2 : 0
Шпортфройнде
Карлсруэ
0 : 5
Меппен
Гамбург
1 : 7
Энерги
Вердер
1 : 3
Киккерс Оффенбах
Магдебург
2 : 1
Кобленц
Вольфсбург
0 : 1
Айнтрахт Б
Айнтрахт Ф
1 : 4
Пройссен Мюнстер
Штутгарт
0 : 5
Карл Цейсс
Байер
0 : 1
1/16 финала
Киккерс Оффенбах
Карлсруэ
0 : 2
РБ Лейпциг
Санкт-Паули
4 : 2
Байер
Эльверсберг
3 : 0
Аугсбург
Шальке-04
3 : 0
Ян
Гройтер Фюрт
1 : 0
Кёльн
Хольштайн
3 : 0
Штутгарт
Кайзерслаутерн
2 : 1
Вольфсбург
Боруссия Д
1 : 0 ДВ
Падерборн 07
Вердер
0 : 1
Фрайбург
Гамбург
2 : 1
Герта
Хайденхайм
2 : 1
Айнтрахт Ф
Боруссия М
2 : 1
Динамо Др
Дармштадт 98
2 : 3 ДВ
Арминия
Унион
2 : 0
Хоффенхайм
Нюрнберг
2 : 1
Майнц
Бавария
0 : 4
1/8 финала
Арминия
Фрайбург
03.12
Ян
Штутгарт
03.12
Вердер
Дармштадт 98
03.12
Бавария
Байер
03.12
Кёльн
Герта
04.12
Вольфсбург
Хоффенхайм
04.12
Карлсруэ
Аугсбург
04.12
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
04.12

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