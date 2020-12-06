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Штутгарт - Унион 06 Декабря прямая трансляция

Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
06 Декабря 2024 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
Штутгарт
Унион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Унион, которое состоится 06 Декабря 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Унион
Берлин
33 Германия вр Александр Нюбель
20 Швейцария зщ Леонидас Стергиу
24 Германия зщ Юлиан Хабот
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
4 Германия зщ Йоша Вагноман
29 Франция пз Антони Руо
16 Турция пз Атакан Каразор
6 Германия пз Ангело Штиллер
8 Франция пз Энцо Мийо
27 Германия нп Крис Фюрих
9 Босния и Герцеговина нп Эрмедин Демирович
1 Дания вр Фредерик Рённов
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
2 Германия зщ Кевин Фогт
14 Австрия зщ Леопольд Кверфельд
28 Австрия зщ Кристофер Триммель
15 Германия зщ Том Роте
36 Германия пз Алёша Кемляйн
8 Германия пз Рани Хедира
11 Южная Корея пз Чон У Ён
7 Бельгия пз Йорбе Вертессен
16 Германия нп Бенедикт Холлербах
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
Дания Бо Свенссон
История личных встреч
08.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур Штутгарт2 : 0Унион
31.10.2023 Кубок Германии 1/16 финала Штутгарт1 : 0Унион
21.10.2023 Германия - Бундеслига 8-й тур Унион0 : 3Штутгарт
01.04.2023 Германия - Бундеслига 26-й тур Унион3 : 0Штутгарт
09.10.2022 Германия - Бундеслига 9-й тур Штутгарт0 : 1Унион
12.03.2022 Германия - Бундеслига 26-й тур Унион1 : 1Штутгарт
24.10.2021 Германия - Бундеслига 9-й тур Штутгарт1 : 1Унион
17.04.2021 Германия - Бундеслига 29-й тур Унион2 : 1Штутгарт
15.12.2020 Германия - Бундеслига 12-й тур Штутгарт2 : 2Унион
27.05.2019 Германия - Переходные матчи Переходные матчи Унион0 : 0Штутгарт
03.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала 0 : 3Штутгарт
30.11.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур 2 : 2Штутгарт
27.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 5 : 1Штутгарт
23.11.2024 Германия — Бундеслига 11-й тур Штутгарт2 : 0
10.11.2024 Германия — Бундеслига 10-й тур Штутгарт2 : 3
30.11.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур Унион1 : 2
23.11.2024 Германия — Бундеслига 11-й тур 1 : 0Унион
08.11.2024 Германия — Бундеслига 10-й тур Унион0 : 0
02.11.2024 Германия — Бундеслига 9-й тур 3 : 0Унион
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала 2 : 0Унион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1230
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1226
3
Лига чемпионов
Байер1223
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1221
5
Лига Европы
Боруссия Д1220
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург1220
7 Майнц1219
8 Вольфсбург1218
9 Штутгарт1217
10 Боруссия М1217
11 Унион1216
12 Вердер1216
13 Аугсбург1215
14 Хоффенхайм1212
15 Санкт-Паули1211
16
Стыковая зона
Хайденхайм1210
17
Зона вылета
Хольштайн125
18
Зона вылета
Бохум122

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