Штутгарт - Унион 06 Декабря прямая трансляция
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
06 Декабря 2024 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Унион, которое состоится 06 Декабря 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Унион
Берлин
|33
|вр
|Александр Нюбель
|20
|зщ
|Леонидас Стергиу
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|29
|пз
|Антони Руо
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|8
|пз
|Энцо Мийо
|27
|нп
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|2
|зщ
|Кевин Фогт
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|28
|зщ
|Кристофер Триммель
|15
|зщ
|Том Роте
|36
|пз
|Алёша Кемляйн
|8
|пз
|Рани Хедира
|11
|пз
|Чон У Ён
|7
|пз
|Йорбе Вертессен
|16
|нп
|Бенедикт Холлербах
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Бо Свенссон
История личных встреч
|08.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
|01.04.2023
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|3 : 0
|09.10.2022
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|0 : 1
|12.03.2022
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|24.10.2021
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|17.04.2021
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 1
|15.12.2020
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 2
|27.05.2019
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи
|0 : 0
|03.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 3
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|2 : 2
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|5 : 1
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|10.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 3
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|08.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|12
|30
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|12
|23
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|12
|21
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|12
|20
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|12
|20
|7
|Майнц
|12
|19
|8
|Вольфсбург
|12
|18
|9
|Штутгарт
|12
|17
|10
|Боруссия М
|12
|17
|11
|Унион
|12
|16
|12
|Вердер
|12
|16
|13
|Аугсбург
|12
|15
|14
|Хоффенхайм
|12
|12
|15
|Санкт-Паули
|12
|11
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|12
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|12
|2