02:21 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 08 декабря
Свернуть список

Фиорентина - Кальяри 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
08 Декабря 2024 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Фиорентина
Кальяри

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Кальяри, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Кальяри
Кальяри
43ИспанияврДавид де Хеа
2Бразилиязщ Додо
15ИталиязщПьетро Комуццо
6ИталиязщЛука Раньери
21ГерманияпзРобин Госенс
32ИталияпзДанило Катальди
29ФранцияпзЯсин Адли
23ИталияпзАндреа Кольпани
9АргентинанпЛукас Бельтран
7ИталиянпРиккардо Соттиль
20ИталиянпМойзе Кин
71АлбанияврАлен Шерри
28ИталиязщГабриэле Цаппа
26КолумбиязщЙерри Мина
6ИталиязщСебастьяно Луперто
3ИталиязщТоммазо Ауджелло
29КонгопзЭнтони Макумбу
8ФранцияпзМишель Ндари Адопо
19ИталияпзНадир Цортеа
70ИталияпзДжанлука Гаэтано
77АнголанпЗиту Лувумбу
91ИталиянпРоберто Пикколи
Главные тренеры
ИталияРаффаэле Палладино
ИталияДавиде Никола
История личных встреч
23.05.2024Италия - Серия А38-й турКальяри2 : 3Фиорентина
02.10.2023Италия - Серия А7-й турФиорентина3 : 0Кальяри
23.01.2022Италия - Серия А23-й турКальяри1 : 1Фиорентина
24.10.2021Италия - Серия А9-й турФиорентина3 : 0Кальяри
12.05.2021Италия - Серия А36-й турКальяри0 : 0Фиорентина
10.01.2021Италия - Серия А17-й турФиорентина1 : 0Кальяри
08.07.2020Италия - Серия А31-й турФиорентина0 : 0Кальяри
10.11.2019Италия - Серия А12-й турКальяри5 : 2Фиорентина
15.03.2019Италия - Серия А28-й турКальяри2 : 1Фиорентина
21.10.2018Италия - Серия А9-й турФиорентина1 : 1Кальяри
04.12.2024Кубок Италии1/8 финалаФиорентина2 : 2 3 : 4
28.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 4-й турФиорентина3 : 2
24.11.2024Италия — Серия А13-й тур0 : 2Фиорентина
10.11.2024Италия — Серия А12-й турФиорентина3 : 1
07.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 3-й тур2 : 1Фиорентина
29.11.2024Италия — Серия А14-й турКальяри1 : 0
24.11.2024Италия — Серия А13-й тур2 : 2Кальяри
09.11.2024Италия — Серия А12-й турКальяри3 : 3
04.11.2024Италия — Серия А11-й тур2 : 1Кальяри
29.10.2024Италия — Серия А10-й турКальяри0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта1534
2
Лига чемпионов
Наполи1432
3
Лига чемпионов
Интер М1431
4
Лига чемпионов
Фиорентина1328
5
Лига Европы
Лацио1428
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1527
7 Милан1422
8 Болонья1422
9 Удинезе1417
10 Торино1516
11 Эмполи1416
12 Дженоа1515
13 Парма1515
14 Кальяри1414
15 Рома1413
16 Лечче1413
17 Верона1412
18
Зона вылета
Комо1411
19
Зона вылета
Монца1410
20
Зона вылета
Венеция148

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close