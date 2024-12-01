Фиорентина - Кальяри 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
08 Декабря 2024 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Кальяри, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Кальяри
Кальяри
|43
|вр
|Давид де Хеа
|2
|зщ
|Додо
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|6
|зщ
|Лука Раньери
|21
|пз
|Робин Госенс
|32
|пз
|Данило Катальди
|29
|пз
|Ясин Адли
|23
|пз
|Андреа Кольпани
|9
|нп
|Лукас Бельтран
|7
|нп
|Риккардо Соттиль
|20
|нп
|Мойзе Кин
|71
|вр
|Ален Шерри
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|26
|зщ
|Йерри Мина
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|8
|пз
|Мишель Ндари Адопо
|19
|пз
|Надир Цортеа
|70
|пз
|Джанлука Гаэтано
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
|91
|нп
|Роберто Пикколи
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Давиде Никола
История личных встреч
|23.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 3
|02.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 0
|23.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|24.10.2021
|Италия - Серия А
|9-й тур
|3 : 0
|12.05.2021
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 0
|10.01.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|08.07.2020
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 0
|10.11.2019
|Италия - Серия А
|12-й тур
|5 : 2
|15.03.2019
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 1
|21.10.2018
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|04.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 2 3 : 4
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 2
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 1
|07.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|29.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 3
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|29.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|15
|34
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|14
|32
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|14
|31
| 4
Лига чемпионов
|Фиорентина
|13
|28
| 5
Лига Европы
|Лацио
|14
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|15
|27
|7
|Милан
|14
|22
|8
|Болонья
|14
|22
|9
|Удинезе
|14
|17
|10
|Торино
|15
|16
|11
|Эмполи
|14
|16
|12
|Дженоа
|15
|15
|13
|Парма
|15
|15
|14
|Кальяри
|14
|14
|15
|Рома
|14
|13
|16
|Лечче
|14
|13
|17
|Верона
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Комо
|14
|11
| 19
Зона вылета
|Монца
|14
|10
| 20
Зона вылета
|Венеция
|14
|8