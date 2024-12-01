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Динамо З - Селтик 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Максимир (Загреб, Хорватия), вместимость: 37168
10 Декабря 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Динамо З
Селтик

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо З - Селтик, которое состоится 10 Декабря 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Максимир (Загреб, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо З
Загреб, Хорватия
Селтик
Глазго, Шотландия
1ХорватияврДаниэль Загорац
22Северная МакедониязщСтефан Ристовски
28МартиниказщКевин Теофиль-Катерин
6ФранциязщМаксим Бернауэр
18ФранциязщРонаэль Пьер-Габриэль
30ХорватияпзМарко Рог
66ХорватияпзБранко Павич
10ХорватияпзМартин Батурина
21ФранциянпНатанаэль Мбуку
20ХорватиянпМарко Пьяца
17ХорватиянпСандро Куленович
1ДанияврКаспер Шмейхель
2КанадазщАлистер Джонстон
20СШАзщКэмерон Картер-Викерс
6СШАзщОстон Трасти
11ИспаниязщАлекс Валле
28ПортугалияпзПаулу Бернарду
42ШотландияпзКаллум Макгрегор
41ЯпонияпзРео Хататэ
10ГерманиянпНиколас-Геррит Кюн
8ЯпониянпКиого Фурухаси
38ЯпониянпДайдзэн Маэда
Главные тренеры
ХорватияНенад Бьелица
Северная ИрландияБрендан Роджерс
История личных встреч
11.12.2014Лига ЕвропыГруппа D. 6-й турДинамо З4 : 3Селтик
02.10.2014Лига ЕвропыГруппа D. 2-й турСелтик1 : 0Динамо З
06.12.2024Хорватия — Первая лига16-й турДинамо З1 : 1
01.12.2024Хорватия — Первая лига15-й тур1 : 0Динамо З
27.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турДинамо З0 : 3
23.11.2024Хорватия — Первая лига14-й турДинамо З0 : 0
09.11.2024Хорватия — Первая лига13-й тур2 : 2Динамо З
07.12.2024Шотландия — Премьер-лига16-й турСелтик3 : 0
04.12.2024Шотландия — Премьер-лига15-й тур0 : 1Селтик
30.11.2024Шотландия — Премьер-лига14-й турСелтик5 : 0
27.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турСелтик1 : 1
23.11.2024Шотландия — Премьер-лига13-й тур1 : 4Селтик
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль515
2
1/8 финала
Интер М513
3
1/8 финала
Барселона512
4
1/8 финала
Боруссия Д512
5
1/8 финала
Аталанта511
6
1/8 финала
Байер510
7
1/8 финала
Арсенал510
8
1/8 финала
Монако510
9
Плей-офф
Астон Вилла510
10
Плей-офф
Спортинг510
11
Плей-офф
Брест510
12
Плей-офф
Лилль510
13
Плей-офф
Бавария59
14
Плей-офф
Бенфика59
15
Плей-офф
Атлетико М59
16
Плей-офф
Милан59
17
Плей-офф
Манчестер Сити58
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен58
19
Плей-офф
Ювентус58
20
Плей-офф
Селтик58
21
Плей-офф
Фейеноорд57
22
Плей-офф
Брюгге57
23
Плей-офф
Динамо З57
24
Плей-офф
Реал Мадрид56
25 ПСЖ54
26 Шахтёр54
27 Штутгарт54
28 Спарта П54
29 Штурм53
30 Жирона53
31 Црвена Звезда53
32 Ред Булл Зальцбург53
33 Болонья51
34 РБ Лейпциг50
35 Слован Бр50
36 Янг Бойз50

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