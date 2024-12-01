Динамо З - Селтик 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Максимир (Загреб, Хорватия), вместимость: 37168
10 Декабря 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо З - Селтик, которое состоится 10 Декабря 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Максимир (Загреб, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо З
Загреб, Хорватия
Селтик
Глазго, Шотландия
|1
|вр
|Даниэль Загорац
|22
|зщ
|Стефан Ристовски
|28
|зщ
|Кевин Теофиль-Катерин
|6
|зщ
|Максим Бернауэр
|18
|зщ
|Ронаэль Пьер-Габриэль
|30
|пз
|Марко Рог
|66
|пз
|Бранко Павич
|10
|пз
|Мартин Батурина
|21
|нп
|Натанаэль Мбуку
|20
|нп
|Марко Пьяца
|17
|нп
|Сандро Куленович
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|2
|зщ
|Алистер Джонстон
|20
|зщ
|Кэмерон Картер-Викерс
|6
|зщ
|Остон Трасти
|11
|зщ
|Алекс Валле
|28
|пз
|Паулу Бернарду
|42
|пз
|Каллум Макгрегор
|41
|пз
|Рео Хататэ
|10
|нп
|Николас-Геррит Кюн
|8
|нп
|Киого Фурухаси
|38
|нп
|Дайдзэн Маэда
Главные тренеры
|Ненад Бьелица
|Брендан Роджерс
История личных встреч
|11.12.2014
|Лига Европы
|Группа D. 6-й тур
|4 : 3
|02.10.2014
|Лига Европы
|Группа D. 2-й тур
|1 : 0
|06.12.2024
|Хорватия — Первая лига
|16-й тур
|1 : 1
|01.12.2024
|Хорватия — Первая лига
|15-й тур
|1 : 0
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 3
|23.11.2024
|Хорватия — Первая лига
|14-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|Хорватия — Первая лига
|13-й тур
|2 : 2
|07.12.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|04.12.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|30.11.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|14-й тур
|5 : 0
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|5
|15
| 2
1/8 финала
|Интер М
|5
|13
| 3
1/8 финала
|Барселона
|5
|12
| 4
1/8 финала
|Боруссия Д
|5
|12
| 5
1/8 финала
|Аталанта
|5
|11
| 6
1/8 финала
|Байер
|5
|10
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|5
|10
| 8
1/8 финала
|Монако
|5
|10
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|5
|10
| 10
Плей-офф
|Спортинг
|5
|10
| 11
Плей-офф
|Брест
|5
|10
| 12
Плей-офф
|Лилль
|5
|10
| 13
Плей-офф
|Бавария
|5
|9
| 14
Плей-офф
|Бенфика
|5
|9
| 15
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 16
Плей-офф
|Милан
|5
|9
| 17
Плей-офф
|Манчестер Сити
|5
|8
| 18
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|5
|8
| 19
Плей-офф
|Ювентус
|5
|8
| 20
Плей-офф
|Селтик
|5
|8
| 21
Плей-офф
|Фейеноорд
|5
|7
| 22
Плей-офф
|Брюгге
|5
|7
| 23
Плей-офф
|Динамо З
|5
|7
| 24
Плей-офф
|Реал Мадрид
|5
|6
|25
|ПСЖ
|5
|4
|26
|Шахтёр
|5
|4
|27
|Штутгарт
|5
|4
|28
|Спарта П
|5
|4
|29
|Штурм
|5
|3
|30
|Жирона
|5
|3
|31
|Црвена Звезда
|5
|3
|32
|Ред Булл Зальцбург
|5
|3
|33
|Болонья
|5
|1
|34
|РБ Лейпциг
|5
|0
|35
|Слован Бр
|5
|0
|36
|Янг Бойз
|5
|0