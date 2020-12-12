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Петрокуб - Бетис 12 Декабря прямая трансляция

Стадион: Зимбру (Кишинёв, Молдавия), вместимость: 10500
12 Декабря 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 5-й тур
Петрокуб
Бетис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Петрокуб - Бетис, которое состоится 12 Декабря 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Зимбру (Кишинёв, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Петрокуб
Сарата-Галбенэ, Молдавия
Бетис
Севилья, Испания
Главные тренеры
МолдавияАндрей Мартин
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
27.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 4-й тур1 : 1Петрокуб
07.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 3-й турПетрокуб0 : 3
24.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 2-й тур2 : 0Петрокуб
03.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 1-й турПетрокуб1 : 4
29.08.2024Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матчПетрокуб1 : 2
07.12.2024Испания — Примера16-й турБетис2 : 2
04.12.2024Кубок Испании2-й раунд1 : 3Бетис
01.12.2024Испания — Примера15-й тур2 : 0Бетис
28.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 4-й тур2 : 1Бетис
23.11.2024Испания — Примера14-й тур4 : 2Бетис
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Челси412
2
1/8 финала
Легия412
3
1/8 финала
Ягеллония410
4
1/8 финала
Рапид В410
5
1/8 финала
Витория Гимарайнш410
6
1/8 финала
Фиорентина49
7
1/8 финала
Олимпия Л49
8
1/8 финала
Лугано49
9
Плей-офф
Хайденхайм49
10
Плей-офф
Шэмрок Роверс48
11
Плей-офф
Серкль Брюгге47
12
Плей-офф
Юргорден47
13
Плей-офф
АПОЭЛ47
14
Плей-офф
Викингур Р47
15
Плей-офф
Борац Б-Л47
16
Плей-офф
Пафос46
17
Плей-офф
Хартс46
18
Плей-офф
Гент46
19
Плей-офф
Копенгаген45
20
Плей-офф
Целе44
21
Плей-офф
ТСЦ44
22
Плей-офф
Бетис44
23
Плей-офф
Астана44
24
Плей-офф
Панатинаикос44
25 Санкт-Галлен44
26 Ноа44
27 Мольде43
28 Омония43
29 ТНС43
30 Млада-Болеслав43
31 ХИК43
32 ЛАСК42
33 Истанбул Башакшехир42
34 Петрокуб41
35 Динамо Мн40
36 Ларн40

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