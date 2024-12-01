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Эмполи - Торино 13 Декабря прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия), вместимость: 16284
13 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Кевин Боначина (Италия);
Эмполи
Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Торино, которое состоится 13 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Торино
Турин
23 Колумбия вр Девис Васкес
2 Грузия зщ Саба Гогличидзе
34 Албания зщ Ардиан Исмайли
21 Италия зщ Маттиа Вити
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
13 Новая Зеландия зщ Либерато Кэкачей
8 Англия пз Фаустино Анджорин
93 Марокко пз Юссеф Мале
11 Гана нп Эммануэль Гьяси
99 Италия нп Себастьяно Эспозито
29 Италия нп Лоренцо Коломбо
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
4 Польша зщ Себастьян Валюкевич
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
5 Марокко зщ Адам Масина
16 Норвегия зщ Маркус Педерсен
20 Австрия зщ Валентино Лацаро
10 Хорватия пз Никола Влашич
28 Италия пз Самуэле Риччи
66 Литва пз Гвидас Гинейтис
9 Парагвай нп Арнальдо Антонио Санабрия
18 Шотландия нп Че Адамс
Главные тренеры
Италия Роберто Д'Аверса
Италия Паоло Ваноли
История личных встреч
24.09.2024 Кубок Италии 1/16 финала Торино1 : 2Эмполи
06.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Эмполи3 : 2Торино
16.12.2023 Италия - Серия А 16-й тур Торино1 : 0Эмполи
28.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 20-й тур Эмполи2 : 2Торино
09.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 9-й тур Торино1 : 1Эмполи
01.05.2022 Италия - Серия А 35-й тур Эмполи1 : 3Торино
02.12.2021 Италия - Серия А 15-й тур Торино2 : 2Эмполи
19.05.2019 Италия - Серия А 37-й тур Эмполи4 : 1Торино
26.12.2018 Италия - Серия А 18-й тур Торино3 : 0Эмполи
05.02.2017 Италия - Серия А 23-й тур Эмполи1 : 1Торино
08.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур 1 : 4Эмполи
04.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала 2 : 2 3 : 4Эмполи
30.11.2024 Италия — Серия А 14-й тур 3 : 0Эмполи
25.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Эмполи1 : 1
08.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур 1 : 1Эмполи
07.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур 0 : 0Торино
01.12.2024 Италия — Серия А 14-й тур Торино0 : 1
24.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Торино1 : 1
09.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур 2 : 0Торино
03.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур Торино0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта1534
2
Лига чемпионов
Наполи1532
3
Лига чемпионов
Фиорентина1431
4
Лига чемпионов
Интер М1431
5
Лига Европы
Лацио1531
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1527
7 Милан1422
8 Болонья1422
9 Удинезе1520
10 Эмполи1519
11 Рома1516
12 Торино1516
13 Дженоа1515
14 Парма1515
15 Кальяри1514
16 Лечче1513
17 Комо1512
18
Зона вылета
Верона1512
19
Зона вылета
Монца1510
20
Зона вылета
Венеция159

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