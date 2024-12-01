Эмполи - Торино 13 Декабря прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия), вместимость: 16284
13 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Кевин Боначина (Италия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Торино, которое состоится 13 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Торино
Турин
|23
|вр
|Девис Васкес
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|21
|зщ
|Маттиа Вити
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|13
|зщ
|Либерато Кэкачей
|8
|пз
|Фаустино Анджорин
|93
|пз
|Юссеф Мале
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|99
|нп
|Себастьяно Эспозито
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|4
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|5
|зщ
|Адам Масина
|16
|зщ
|Маркус Педерсен
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|10
|пз
|Никола Влашич
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|66
|пз
|Гвидас Гинейтис
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|18
|нп
|Че Адамс
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Паоло Ваноли
История личных встреч
|24.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2
|06.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 2
|16.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 0
|28.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 20-й тур
|2 : 2
|09.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 9-й тур
|1 : 1
|01.05.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 3
|02.12.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|19.05.2019
|Италия - Серия А
|37-й тур
|4 : 1
|26.12.2018
|Италия - Серия А
|18-й тур
|3 : 0
|05.02.2017
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 4
|04.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 2 3 : 4
|30.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|25.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|08.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 0
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|09.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 0
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|15
|34
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Фиорентина
|14
|31
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|14
|31
| 5
Лига Европы
|Лацио
|15
|31
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|15
|27
|7
|Милан
|14
|22
|8
|Болонья
|14
|22
|9
|Удинезе
|15
|20
|10
|Эмполи
|15
|19
|11
|Рома
|15
|16
|12
|Торино
|15
|16
|13
|Дженоа
|15
|15
|14
|Парма
|15
|15
|15
|Кальяри
|15
|14
|16
|Лечче
|15
|13
|17
|Комо
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Верона
|15
|12
| 19
Зона вылета
|Монца
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Венеция
|15
|9