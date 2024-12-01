Вулверхэмптон - Ипсвич Таун 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
14 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Ипсвич Таун, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Ипсвич Таун
Ипсвич
|31
|вр
|Сэм Джонстон
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|15
|зщ
|Крейг Доусон
|24
|зщ
|Тоти
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|5
|пз
|Марио Лемина
|20
|пз
|Томми Дойл
|27
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
|10
|нп
|Матеус Кунья
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|1
|вр
|Ариянет Мурич
|18
|зщ
|Бен Джонсон
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|15
|зщ
|Кэмерон Бургесс
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|5
|пз
|Сэми Морси
|12
|пз
|Йенс Каюсте
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
|10
|нп
|Конор Чаплин
|23
|нп
|Сэмми Смодич
|19
|нп
|Лиам Делап
Главные тренеры
|Гари О'Нил
|Киран Маккенна
История личных встреч
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 2
|27.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|0 : 1
|23.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 0
|07.03.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|0 : 0
|16.08.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|0 : 0
|02.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|0 : 0
|21.11.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 2
|18.04.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 1
|04.11.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|2 : 1
|09.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 0
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 4
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 4
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|03.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|14
|35
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|15
|31
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|15
|27
| 5
Лига Европы
|Ноттингем Форест
|15
|25
|6
|Астон Вилла
|15
|25
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|15
|24
|8
|Борнмут
|15
|24
|9
|Брентфорд
|15
|23
|10
|Фулхэм
|15
|23
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|15
|20
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|20
|13
|Манчестер Юнайтед
|15
|19
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|18
|15
|Эвертон
|14
|14
|16
|Лестер Сити
|15
|14
|17
|Кристал Пэлас
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|15
|9
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|15
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|15
|5