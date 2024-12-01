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Вулверхэмптон - Ипсвич Таун 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
14 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Вулверхэмптон
Ипсвич Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Ипсвич Таун, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Ипсвич Таун
Ипсвич
31 Англия вр Сэм Джонстон
4 Уругвай зщ Сантьяго Буэно
15 Англия зщ Крейг Доусон
24 Португалия зщ Тоти
22 Португалия зщ Нелсон Семеду
3 Алжир зщ Райан Аит-Нури
5 Габон пз Марио Лемина
20 Англия пз Томми Дойл
27 Франция пз Жан-Рикнер Беллегард
10 Бразилия нп Матеус Кунья
9 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
1 Косово вр Ариянет Мурич
18 Англия зщ Бен Джонсон
26 Ирландия зщ Дара О'Ши
15 Австралия зщ Кэмерон Бургесс
3 Англия зщ Лейф Дэвис
5 Египет пз Сэми Морси
12 Швеция пз Йенс Каюсте
20 Ямайка нп Омари Хатчинсон
10 Англия нп Конор Чаплин
23 Ирландия нп Сэмми Смодич
19 Англия нп Лиам Делап
Главные тренеры
Англия Гари О'Нил
Англия Киран Маккенна
История личных встреч
26.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Ипсвич Таун3 : 2Вулверхэмптон
27.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Ипсвич Таун0 : 1Вулверхэмптон
23.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Вулверхэмптон1 : 0Ипсвич Таун
07.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Ипсвич Таун0 : 0Вулверхэмптон
16.08.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Вулверхэмптон0 : 0Ипсвич Таун
02.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Вулверхэмптон0 : 0Ипсвич Таун
21.11.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Ипсвич Таун2 : 2Вулверхэмптон
18.04.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Вулверхэмптон1 : 1Ипсвич Таун
04.11.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Ипсвич Таун2 : 1Вулверхэмптон
09.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур 2 : 1Вулверхэмптон
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 4 : 0Вулверхэмптон
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Вулверхэмптон2 : 4
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур 1 : 4Вулверхэмптон
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Вулверхэмптон2 : 0
08.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Ипсвич Таун1 : 2
03.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Ипсвич Таун0 : 1
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур 1 : 0Ипсвич Таун
24.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Ипсвич Таун1 : 1
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур 1 : 2Ипсвич Таун
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1435
2
Лига чемпионов
Челси1531
3
Лига чемпионов
Арсенал1529
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити1527
5
Лига Европы
Ноттингем Форест1525
6 Астон Вилла1525
7 Брайтон энд Хоув Альбион1524
8 Борнмут1524
9 Брентфорд1523
10 Фулхэм1523
11 Тоттенхэм Хотспур1520
12 Ньюкасл Юнайтед1520
13 Манчестер Юнайтед1519
14 Вест Хэм Юнайтед1518
15 Эвертон1414
16 Лестер Сити1514
17 Кристал Пэлас1513
18
Зона вылета
Ипсвич Таун159
19
Зона вылета
Вулверхэмптон159
20
Зона вылета
Саутгемптон155

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