Боруссия Д - Хоффенхайм 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
15 Декабря 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Хоффенхайм, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Хоффенхайм
Зинсхайм
|1
|вр
|Грегор Кобель
|2
|зщ
|Ян Коуто
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|23
|пз
|Эмре Джан
|13
|пз
|Паскаль Грос
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|21
|нп
|Дониэлл Мален
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
|9
|нп
|Серу Гирасси
|1
|вр
|Оливер Бауман
|15
|зщ
|Валентен Жендрей
|35
|зщ
|Артур Шавес
|34
|зщ
|Стэнли Нсоки
|22
|зщ
|Александер Прасс
|16
|зщ
|Антон Стах
|18
|пз
|Диади Самассеку
|7
|пз
|Том Бишоф
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|29
|нп
|Якоб Бруун Ларсен
|23
|нп
|Адам Гложек
Главные тренеры
|Нури Шахин
|Пеллегрино Матараццо
|Кристиан Ильцер
История личных встреч
|25.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 3
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0
|29.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|25.02.2023
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|02.09.2022
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
|22.01.2022
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 3
|27.08.2021
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|3 : 2
|13.02.2021
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 2
|17.10.2020
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|0 : 1
|27.06.2020
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|0 : 4
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 3
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|08.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|04.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 0
|01.12.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|14
|33
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|14
|29
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|13
|27
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|13
|24
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|14
|24
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|14
|22
|7
|Вердер
|14
|22
|8
|Вольфсбург
|14
|21
|9
|Боруссия Д
|13
|21
|10
|Боруссия М
|14
|21
|11
|Штутгарт
|13
|20
|12
|Унион
|14
|17
|13
|Аугсбург
|14
|16
|14
|Хоффенхайм
|13
|13
|15
|Санкт-Паули
|14
|11
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|13
|10
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|14
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|14
|3