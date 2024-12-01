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Боруссия Д - Хоффенхайм 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
15 Декабря 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Боруссия Д
Хоффенхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Хоффенхайм, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Хоффенхайм
Зинсхайм
1 Швейцария вр Грегор Кобель
2 Бразилия зщ Ян Коуто
5 Алжир зщ Рами Бенсебаини
26 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
23 Германия пз Эмре Джан
13 Германия пз Паскаль Грос
8 Германия пз Феликс Нмеча
20 Австрия пз Марсель Забитцер
21 Нидерланды нп Дониэлл Мален
43 Англия нп Джейми Байно-Гиттенс
9 Гвинея нп Серу Гирасси
1 Германия вр Оливер Бауман
15 Франция зщ Валентен Жендрей
35 Бразилия зщ Артур Шавес
34 Франция зщ Стэнли Нсоки
22 Австрия зщ Александер Прасс
16 Германия зщ Антон Стах
18 Мали пз Диади Самассеку
7 Германия пз Том Бишоф
27 Хорватия пз Андрей Крамарич
29 Дания нп Якоб Бруун Ларсен
23 Чехия нп Адам Гложек
Главные тренеры
Турция Нури Шахин
США Пеллегрино Матараццо
Австрия Кристиан Ильцер
История личных встреч
25.02.2024 Германия - Бундеслига 23-й тур Боруссия Д2 : 3Хоффенхайм
01.11.2023 Кубок Германии 1/16 финала Боруссия Д1 : 0Хоффенхайм
29.09.2023 Германия - Бундеслига 6-й тур Хоффенхайм1 : 3Боруссия Д
25.02.2023 Германия - Бундеслига 22-й тур Хоффенхайм0 : 1Боруссия Д
02.09.2022 Германия - Бундеслига 5-й тур Боруссия Д1 : 0Хоффенхайм
22.01.2022 Германия - Бундеслига 20-й тур Хоффенхайм2 : 3Боруссия Д
27.08.2021 Германия - Бундеслига 3-й тур Боруссия Д3 : 2Хоффенхайм
13.02.2021 Германия - Бундеслига 21-й тур Боруссия Д2 : 2Хоффенхайм
17.10.2020 Германия - Бундеслига 4-й тур Хоффенхайм0 : 1Боруссия Д
27.06.2020 Германия - Бундеслига 34-й тур Боруссия Д0 : 4Хоффенхайм
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Боруссия Д2 : 3
07.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур 1 : 1Боруссия Д
30.11.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур Боруссия Д1 : 1
27.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 0 : 3Боруссия Д
23.11.2024 Германия — Бундеслига 11-й тур Боруссия Д4 : 0
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Хоффенхайм0 : 0
08.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур Хоффенхайм1 : 1
04.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала 3 : 0Хоффенхайм
01.12.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур 2 : 0Хоффенхайм
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 3 : 0Хоффенхайм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1433
2
Лига чемпионов
Байер1429
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1327
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1324
5
Лига Европы
Фрайбург1424
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц1422
7 Вердер1422
8 Вольфсбург1421
9 Боруссия Д1321
10 Боруссия М1421
11 Штутгарт1320
12 Унион1417
13 Аугсбург1416
14 Хоффенхайм1313
15 Санкт-Паули1411
16
Стыковая зона
Хайденхайм1310
17
Зона вылета
Хольштайн145
18
Зона вылета
Бохум143

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