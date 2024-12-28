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Парма - Монца 28 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
28 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 18-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Парма
Монца

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Монца, которое состоится 28 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парма
Парма
Монца
Монца
31 Япония вр Дзион Судзуки
46 Италия зщ Джованни Леони
4 Венгрия зщ Ботонд Балог
26 Франция зщ Войо Кулибали
20 Франция пз Антуан Эно
16 Бельгия пз Мандела Кейта
19 Швейцария пз Симон Зом
98 Румыния пз Деннис Ман
27 Бразилия пз Эрнани
22 Италия нп Маттео Канчелльери
13 Франция нп Анж-Йоан Бонни
30 Италия вр Стефано Турати
22 Испания зщ Пабло Мари
44 Италия зщ Андреа Карбони
4 Италия зщ Армандо Иццо
19 Италия зщ Самуэле Биринделли
77 Греция зщ Гиоргос Кирьякопулос
38 Франция пз Уоррен Бондо
42 Италия пз Алессандро Бьянко
14 Италия пз Даниэль Мальдини
84 Италия нп Патрик Чиурриа
47 Португалия нп Дани Карвалью
Главные тренеры
Италия Фабио Пеккья
Италия Алессандро Неста
История личных встреч
02.03.2022 Италия - Серия B Серия B. 27-й тур Монца1 : 1Парма
17.10.2021 Италия - Серия B Серия B. 8-й тур Парма0 : 0Монца
22.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур 5 : 0Парма
15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Парма2 : 3
06.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур 3 : 1Парма
01.12.2024 Италия — Серия А 14-й тур Парма3 : 1
23.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Парма1 : 3
22.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Монца1 : 2
15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур 2 : 1Монца
09.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Монца1 : 2
03.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала 4 : 0Монца
30.11.2024 Италия — Серия А 14-й тур 1 : 1Монца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта1740
2
Лига чемпионов
Наполи1738
3
Лига чемпионов
Интер М1637
4
Лига чемпионов
Лацио1734
5
Лига Европы
Фиорентина1631
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1731
7 Болонья1628
8 Милан1626
9 Удинезе1723
10 Рома1719
11 Эмполи1719
12 Торино1719
13 Дженоа1716
14 Лечче1716
15 Комо1715
16 Верона1715
17 Парма1715
18
Зона вылета
Кальяри1714
19
Зона вылета
Венеция1713
20
Зона вылета
Монца1710

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