Парма - Монца 28 Декабря прямая трансляция
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
28 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 18-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Монца, которое состоится 28 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парма
Парма
Монца
Монца
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|46
|зщ
|Джованни Леони
|4
|зщ
|Ботонд Балог
|26
|зщ
|Войо Кулибали
|20
|пз
|Антуан Эно
|16
|пз
|Мандела Кейта
|19
|пз
|Симон Зом
|98
|пз
|Деннис Ман
|27
|пз
|Эрнани
|22
|нп
|Маттео Канчелльери
|13
|нп
|Анж-Йоан Бонни
|30
|вр
|Стефано Турати
|22
|зщ
|Пабло Мари
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|19
|зщ
|Самуэле Биринделли
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|42
|пз
|Алессандро Бьянко
|14
|пз
|Даниэль Мальдини
|84
|нп
|Патрик Чиурриа
|47
|нп
|Дани Карвалью
Главные тренеры
|Фабио Пеккья
|Алессандро Неста
История личных встреч
|02.03.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 27-й тур
|1 : 1
|17.10.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 8-й тур
|0 : 0
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|5 : 0
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 3
|06.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|3 : 1
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 1
|23.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 3
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|09.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|03.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|30.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|17
|40
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|16
|37
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|17
|34
| 5
Лига Европы
|Фиорентина
|16
|31
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|17
|31
|7
|Болонья
|16
|28
|8
|Милан
|16
|26
|9
|Удинезе
|17
|23
|10
|Рома
|17
|19
|11
|Эмполи
|17
|19
|12
|Торино
|17
|19
|13
|Дженоа
|17
|16
|14
|Лечче
|17
|16
|15
|Комо
|17
|15
|16
|Верона
|17
|15
|17
|Парма
|17
|15
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|17
|14
| 19
Зона вылета
|Венеция
|17
|13
| 20
Зона вылета
|Монца
|17
|10