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Расинг Ф - Райо Вальекано 03 Января прямая трансляция

03 Января 2025 года в 21:00 (+03:00). Кубок Испании, 1/16 финала
Расинг Ф
Райо Вальекано

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Расинг Ф - Райо Вальекано, которое состоится 03 Января 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Расинг Ф
Ферроль
Райо Вальекано
Мадрид
История личных встреч
21.12.2024 Испания — Сегунда 21-й тур 1 : 0Расинг Ф
18.12.2024 Испания — Сегунда 20-й тур Расинг Ф1 : 4
15.12.2024 Испания — Сегунда 19-й тур 1 : 3Расинг Ф
08.12.2024 Испания — Сегунда 18-й тур Расинг Ф1 : 5
05.12.2024 Кубок Испании 2-й раунд 1 : 2Расинг Ф
22.12.2024 Испания — Примера 18-й тур 1 : 1Райо Вальекано
18.12.2024 Испания — Примера 12-й тур 1 : 1Райо Вальекано
14.12.2024 Испания — Примера 17-й тур Райо Вальекано3 : 3
07.12.2024 Испания — Примера 16-й тур 0 : 1Райо Вальекано
04.12.2024 Кубок Испании 2-й раунд 2 : 3Райо Вальекано
Турнирная таблица
1-й раунд
Компостела
Алавес
0 : 1
Вильямуриэль
Райо Вальекано
0 : 5
Гихуэло
Оуренсе
1 : 2
Лансароте
Расинг
3 : 4
Побленсе
Вильярреал
1 : 6
Хаэн
Кадис
0 : 3
Л'Оспиталет
Сарагоса
1 : 5
Астур
Вальядолид
1 : 4
Эуропа
Альбасете
2 : 1
Сьюдад де Лусена
Леганес
1 : 2
Ибиса Ислас Питиусас
Химнастик
1 : 2
Лас Розас
Севилья
0 : 3
Олот
Кордова
1 : 1 4 : 3
Беасайн
Картахена
0 : 1
Лангрео
Ориуэла
1 : 2 ДВ
Мостолес
Бургос
2 : 5
Бергантиньос
Марбелья
1 : 2
Эскобедо
Понферрадина
0 : 0 4 : 5
Льейда
Баракальдо
1 : 3
Ларедо
Еклано
0 : 6
Саламанка
Алькоркон
1 : 0
Утебо
Унионистас де Саламанка
0 : 4
УД Логроньес
Эйбар
1 : 0 ДВ
Сант-Андреу
Мирандес
2 : 1
Хувентуд Торремолинос
Самора
1 : 2
Нумансия
Спортинг Хихон
0 : 1
Бадалона
Уэска
0 : 2
Кортес
Гранада
0 : 2
Конкенсе
Ибица
1 : 0
Касереньо
Химнастика Сеговиана
2 : 1 ДВ
Кория
Эльче
0 : 3
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес
Альмерия
1 : 2
Агилас
Кастельон
0 : 1
Эстремадура
Жирона
0 : 4
Сан-Педро
Сельта
1 : 5
Атлетико Пасо
Эльденсе
0 : 1
Сан-Тирсо
Эспаньол
0 : 4
Барбастро
Аморебьета
4 : 0
Вик
Атлетико М
0 : 2
Туделано
Минера
0 : 5
Реал Авила
Овьедо
0 : 0 3 : 0
Дон-Бенито
ФК Андорра
1 : 2
Льянера
Культураль Леонеса
0 : 2 ДВ
Эстепона
Малага
3 : 2 ДВ
Куарте
Расинг Ф
1 : 3
Онтиньена
Лас-Пальмас
0 : 7
Хевора
Бетис
1 : 6
Альфаро
Тенерифе
0 : 2 ДВ
Чиклана
Осасуна
0 : 5
Херес
Сеута
0 : 1
Эхеа
Эркулес
1 : 0
Понтеведра
Леванте
4 : 1
Хове Эспаньол
Реал Сосьедад
0 : 5
Манисес
Хетафе
0 : 3
Парла Эскуэла
Валенсия
0 : 1
2-й раунд
Реал Авила
Вальядолид
2 : 4 ДВ
Еклано
Эльче
0 : 1
Сарагоса
Гранада
2 : 2 4 : 5
Саламанка
Сельта
0 : 7
Барбастро
Эспаньол
2 : 0
Эуропа
Лас-Пальмас
1 : 2
Унионистас де Саламанка
Райо Вальекано
2 : 3
Химнастик
Уэска
0 : 1
Сант-Андреу
Бетис
1 : 3
Кадис
Эльденсе
0 : 1
Культураль Леонеса
Альмерия
1 : 2
Оуренсе
Депортиво
1 : 0
Расинг
Спортинг Хихон
1 : 0
УД Логроньес
Жирона
0 : 0 4 : 3
Эстепона
Леганес
2 : 2 4 : 5
Эхеа
Валенсия
1 : 3
Самора
Тенерифе
0 : 0 1 : 3
Понтеведра
Вильярреал
1 : 0
Касереньо
Атлетико М
1 : 3
Сеута
Осасуна
2 : 3
Ориуэла
Хетафе
0 : 0 0 : 3
ФК Андорра
Картахена
0 : 1
Баракальдо
Расинг Ф
1 : 2
Понферрадина
Кастельон
1 : 1 4 : 3
Марбелья
Бургос
1 : 0
Конкенсе
Реал Сосьедад
0 : 1 ДВ
Минера
Алавес
2 : 2 4 : 2
Олот
Севилья
1 : 3
1/16 финала
Расинг Ф
Райо Вальекано
03.01
Гранада
Хетафе
03.01
Понтеведра
Мальорка
03.01
Уэска
Бетис
04.01
Тенерифе
Осасуна
04.01
Альмерия
Севилья
04.01
Барбастро
Барселона
04.01
УД Логроньес
Атлетик Б
04.01
Марбелья
Атлетико М
04.01
Эльче
Лас-Пальмас
05.01
Оуренсе
Вальядолид
05.01
Понферрадина
Реал Сосьедад
05.01
Расинг
Сельта
05.01
Картахена
Леганес
05.01
Минера
Реал Мадрид
06.01
Эльденсе
Валенсия
07.01

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