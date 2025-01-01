Лион - Монпелье 04 Января прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
04 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Монпелье, которое состоится 04 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Монпелье
Монпелье
|23
|вр
|Лукас Перри
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|16
|зщ
|Абнер
|98
|пз
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|7
|пз
|Жордан Верету
|31
|пз
|Неманья Матич
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|18
|нп
|Райан Шерки
|11
|нп
|Малик Фофана
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|29
|зщ
|Энцо Чато
|52
|зщ
|Никола Максимович
|5
|зщ
|Модибо Саньян
|3
|зщ
|Иссиага Силла
|19
|пз
|Рабби Нзингула
|12
|пз
|Жордан Ферри
|9
|пз
|Мусса Аль-Тамари
|11
|пз
|Тежи Саванье
|7
|пз
|Арно Норден
|8
|нп
|Акор Адамс
Главные тренеры
|Пьер Саж
|Мишель Дер Закарян
|Жан-Луи Гассе
|Жан-Луи Гассе
|Жан-Луи Гассе
История личных встреч
|11.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 4
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|5 : 4
|22.10.2022
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 2
|23.04.2022
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|5 : 2
|28.11.2021
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 1
|13.02.2021
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 2
|15.09.2020
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|27.08.2019
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|17.03.2019
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|3 : 2
|21.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 2
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|3 : 1
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 2
|07.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 3
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|4 : 1
|21.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|4 : 0
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 2
|08.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|2 : 2
|23.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|16
|40
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|15
|30
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|16
|30
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|15
|27
| 5
Лига Европы
|Лион
|15
|25
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|15
|24
|7
|Ланс
|15
|24
|8
|Тулуза
|15
|21
|9
|Осер
|15
|21
|10
|Реймс
|15
|20
|11
|Брест
|15
|19
|12
|Ренн
|15
|17
|13
|Страсбург
|15
|17
|14
|Нант
|15
|14
|15
|Анже
|15
|13
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|15
|13
| 17
Зона вылета
|Гавр
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|15
|9