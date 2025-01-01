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Лион - Монпелье 04 Января прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
04 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Лион
Монпелье

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Монпелье, которое состоится 04 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Монпелье
Монпелье
23 Бразилия вр Лукас Перри
22 Ангола зщ Клинтон Мата
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
16 Бразилия зщ Абнер
98 Англия пз Эйнсли Мэйтленд-Найлс
7 Франция пз Жордан Верету
31 Сербия пз Неманья Матич
8 Франция пз Корентин Толиссо
18 Франция нп Райан Шерки
11 Бельгия нп Малик Фофана
10 Франция нп Александр Ляказетт
40 Франция вр Бенжамен Леком
29 Камерун зщ Энцо Чато
52 Сербия зщ Никола Максимович
5 Мали зщ Модибо Саньян
3 Гвинея зщ Иссиага Силла
19 Франция пз Рабби Нзингула
12 Франция пз Жордан Ферри
9 Иордания пз Мусса Аль-Тамари
11 Франция пз Тежи Саванье
7 Франция пз Арно Норден
8 Нигерия нп Акор Адамс
Главные тренеры
Франция Пьер Саж
Армения Мишель Дер Закарян
Франция Жан-Луи Гассе
Франция Жан-Луи Гассе
Франция Жан-Луи Гассе
История личных встреч
11.02.2024 Франция - Лига 1 21-й тур Монпелье1 : 2Лион
19.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Лион1 : 4Монпелье
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Лион5 : 4Монпелье
22.10.2022 Франция - Лига 1 12-й тур Монпелье1 : 2Лион
23.04.2022 Франция - Лига 1 34-й тур Лион5 : 2Монпелье
28.11.2021 Франция - Лига 1 15-й тур Монпелье0 : 1Лион
13.02.2021 Франция - Лига 1 25-й тур Лион1 : 2Монпелье
15.09.2020 Франция - Лига 1 1-й тур Монпелье2 : 1Лион
27.08.2019 Франция - Лига 1 3-й тур Монпелье1 : 0Лион
17.03.2019 Франция - Лига 1 29-й тур Лион3 : 2Монпелье
21.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала 1 : 2Лион
15.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур 3 : 1Лион
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Лион3 : 2
07.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур 0 : 3Лион
01.12.2024 Франция — Лига 1 13-й тур Лион4 : 1
21.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала 4 : 0Монпелье
15.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур Монпелье2 : 2
08.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур 2 : 0Монпелье
01.12.2024 Франция — Лига 1 13-й тур Монпелье2 : 2
23.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур 1 : 0Монпелье
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1640
2
Лига чемпионов
Марсель1530
3
Лига чемпионов
Монако1630
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1527
5
Лига Европы
Лион1525
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1524
7 Ланс1524
8 Тулуза1521
9 Осер1521
10 Реймс1520
11 Брест1519
12 Ренн1517
13 Страсбург1517
14 Нант1514
15 Анже1513
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1513
17
Зона вылета
Гавр1512
18
Зона вылета
Монпелье159

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