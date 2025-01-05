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Жил Висенте - Риу Аве 06 Января прямая трансляция

Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
06 Января 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 17-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Жил Висенте
Риу Аве

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Риу Аве, которое состоится 06 Января 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Риу Аве
Вила-ду-Конде
42 Бразилия вр Эндрю да Силва Вентура
2 Португалия зщ Зе Карлуш
23 Португалия зщ Жозуэ
26 Португалия зщ Рубен Фернандеш
88 Бразилия зщ Kazu
24 Кот-д'Ивуар пз Роман Гбане
5 Аргентина пз Facundo Caseres
77 Испания нп Хорди Мбула
19 Испания нп Санти Гарсия
71 Португалия нп Фелиш Коррея
9 Испания нп Jorge Aguirre
1 Польша вр Цезарий Мишта
4 Бразилия зщ Patrick
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
17 Греция пз Мариус Врусаи
98 Англия пз Омар Ричардс
16 Коста-Рика пз Брандон Агилера
34 Турция пз Демир Тыкназ
6 Португалия пз Joao Novais
19 Португалия пз Кику Бондозу
80 Германия нп Оле Польман
9 Бразилия нп Клэйтон
Главные тренеры
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
06.04.2024 Португалия — Примейра 28-й тур Риу Аве3 : 0Жил Висенте
12.11.2023 Португалия — Примейра 11-й тур Жил Висенте1 : 1Риу Аве
12.03.2023 Португалия - Примейра 24-й тур Риу Аве2 : 1Жил Висенте
17.09.2022 Португалия - Примейра 7-й тур Жил Висенте2 : 2Риу Аве
03.04.2021 Португалия - Примейра 25-й тур Риу Аве0 : 2Жил Висенте
29.11.2020 Португалия - Примейра 8-й тур Жил Висенте2 : 0Риу Аве
05.07.2020 Португалия - Примейра 30-й тур Жил Висенте1 : 0Риу Аве
21.12.2019 Португалия - Кубок лиги Группа C. 3-й тур Риу Аве0 : 1Жил Висенте
09.12.2019 Португалия - Примейра 13-й тур Риу Аве1 : 0Жил Висенте
19.04.2015 Португалия - Примейра 29-й тур Жил Висенте0 : 0Риу Аве
27.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур 1 : 1Жил Висенте
22.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Жил Висенте0 : 0
14.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур 0 : 1Жил Висенте
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Жил Висенте2 : 1
02.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 4 : 0Жил Висенте
29.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Риу Аве2 : 1
23.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур 1 : 0Риу Аве
16.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Риу Аве2 : 2
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 0Риу Аве
30.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Риу Аве3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1741
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту1640
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика1738
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1731
5 Санта-Клара1731
6 Витория Гимарайнш1725
7 Каза Пия1623
8 Морейренсе1722
9 Фамаликан1619
10 Риу Аве1619
11 Жил Висенте1618
12 Эштрела1616
13 Эшторил1615
14 АВС1715
15 Арока1715
16
Стыковая зона
Фаренсе1714
17
Зона вылета
Насьонал1613
18
Зона вылета
Боавишта1712

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