Жил Висенте - Риу Аве 06 Января прямая трансляция
Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
06 Января 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 17-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Риу Аве, которое состоится 06 Января 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Риу Аве
Вила-ду-Конде
|42
|вр
|Эндрю да Силва Вентура
|2
|зщ
|Зе Карлуш
|23
|зщ
|Жозуэ
|26
|зщ
|Рубен Фернандеш
|88
|зщ
|Kazu
|24
|пз
|Роман Гбане
|5
|пз
|Facundo Caseres
|77
|нп
|Хорди Мбула
|19
|нп
|Санти Гарсия
|71
|нп
|Фелиш Коррея
|9
|нп
|Jorge Aguirre
|1
|вр
|Цезарий Мишта
|4
|зщ
|Patrick
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|98
|пз
|Омар Ричардс
|16
|пз
|Брандон Агилера
|34
|пз
|Демир Тыкназ
|6
|пз
|Joao Novais
|19
|пз
|Кику Бондозу
|80
|нп
|Оле Польман
|9
|нп
|Клэйтон
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|06.04.2024
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|3 : 0
|12.11.2023
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|12.03.2023
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|2 : 1
|17.09.2022
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 2
|03.04.2021
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 2
|29.11.2020
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 0
|05.07.2020
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 0
|21.12.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|09.12.2019
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|19.04.2015
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 0
|27.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 1
|22.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|14.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 1
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 1
|02.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|4 : 0
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 1
|23.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|16.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|2 : 2
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|30.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|17
|41
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|16
|40
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|17
|38
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|17
|31
|5
|Санта-Клара
|17
|31
|6
|Витория Гимарайнш
|17
|25
|7
|Каза Пия
|16
|23
|8
|Морейренсе
|17
|22
|9
|Фамаликан
|16
|19
|10
|Риу Аве
|16
|19
|11
|Жил Висенте
|16
|18
|12
|Эштрела
|16
|16
|13
|Эшторил
|16
|15
|14
|АВС
|17
|15
|15
|Арока
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Фаренсе
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|16
|13
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|17
|12