Аль-Таавун - Аль-Кадисия 07 Января прямая трансляция
07 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Кубок Короля, 1/4 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Таавун - Аль-Кадисия, которое состоится 07 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Короля, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Таавун
Бурайда
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
История личных встреч
|24.09.2023
|Кубок Короля
|1/16 финала
|2 : 0
|07.12.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|13-й тур
|2 : 4
|04.12.2024
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа B. 6-й тур
|0 : 1
|30.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|12-й тур
|0 : 1
|27.11.2024
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа B. 5-й тур
|2 : 1
|23.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|11-й тур
|1 : 0
|06.12.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|13-й тур
|0 : 3
|29.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|12-й тур
|1 : 0
|22.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|11-й тур
|1 : 2
|07.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|10-й тур
|2 : 0
|02.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|9-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
1/16 финала
| Аль-Охдуд
Аль-Араби
|1 : 2
| Аль-Вахда
Аль-Фейсали
|1 : 1 4 : 2
| Аль-Кадисия
Аль-Ороба
|4 : 1
| Аль-Фейха
Аль-Батин
|4 : 0
| Аль-Хазм
Аль-Наср
|1 : 2
| Аль-Таи
Аль-Халидж
|5 : 2 ДВ
| Аль-Иттифак
Аль-Адала
|2 : 0
| Аль-Ахли
Аль-Джандал
|1 : 2
| Аль-Букайриях
Аль-Хиляль
|0 : 1
| Аль-Джабалайн
Аль-Фатех
|2 : 0
| Аль-Холуд
Аль-Шабаб
|1 : 3
| Аль-Иттихад
Аль-Айн
|3 : 0
| Аль-Наджма
Дамак
|2 : 0
| Абха
Аль-Таавун
|2 : 3 ДВ
| Джидда
Аль-Раед
|0 : 2 ДВ
| Аль-Сафа
Эр-Рияд
|1 : 3
1/8 финала
| Эр-Рияд
Аль-Шабаб
|0 : 2
| Аль-Вахда
Аль-Кадисия
|1 : 2
| Аль-Иттихад
Аль-Джандал
|2 : 0
| Аль-Наджма
Аль-Раед
|0 : 1
| Аль-Таи
Аль-Хиляль
|1 : 4
| Аль-Наср
Аль-Таавун
|0 : 1
| Аль-Фейха
Аль-Араби
|1 : 0
| Аль-Джабалайн
Аль-Иттифак
|3 : 1
1/4 финала
| Аль-Раед
Аль-Джабалайн
|1 : 1 4 : 3
| Аль-Шабаб
Аль-Фейха
|2 : 1
| Аль-Таавун
Аль-Кадисия
|07.01
| Аль-Хиляль
Аль-Иттихад
|07.01