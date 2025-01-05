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Аль-Таавун - Аль-Кадисия 07 Января прямая трансляция

07 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Кубок Короля, 1/4 финала
Аль-Таавун
Аль-Кадисия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Таавун - Аль-Кадисия, которое состоится 07 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Короля, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Таавун
Бурайда
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
История личных встреч
24.09.2023 Кубок Короля 1/16 финала Аль-Таавун2 : 0Аль-Кадисия
07.12.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур Аль-Таавун2 : 4
04.12.2024 Лига Чемпионов АФК 2 Группа B. 6-й тур 0 : 1Аль-Таавун
30.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур 0 : 1Аль-Таавун
27.11.2024 Лига Чемпионов АФК 2 Группа B. 5-й тур Аль-Таавун2 : 1Аль-Кадисия
23.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 11-й тур 1 : 0Аль-Таавун
06.12.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур Аль-Кадисия0 : 3Аль-Кадисия
29.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур Аль-Кадисия1 : 0
22.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 11-й тур 1 : 2Аль-Кадисия
07.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 10-й тур Аль-Кадисия2 : 0
02.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 9-й тур 0 : 2Аль-Кадисия
Турнирная таблица
1/16 финала
Аль-Охдуд
Аль-Араби
1 : 2
Аль-Вахда
Аль-Фейсали
1 : 1 4 : 2
Аль-Кадисия
Аль-Ороба
4 : 1
Аль-Фейха
Аль-Батин
4 : 0
Аль-Хазм
Аль-Наср
1 : 2
Аль-Таи
Аль-Халидж
5 : 2 ДВ
Аль-Иттифак
Аль-Адала
2 : 0
Аль-Ахли
Аль-Джандал
1 : 2
Аль-Букайриях
Аль-Хиляль
0 : 1
Аль-Джабалайн
Аль-Фатех
2 : 0
Аль-Холуд
Аль-Шабаб
1 : 3
Аль-Иттихад
Аль-Айн
3 : 0
Аль-Наджма
Дамак
2 : 0
Абха
Аль-Таавун
2 : 3 ДВ
Джидда
Аль-Раед
0 : 2 ДВ
Аль-Сафа
Эр-Рияд
1 : 3
1/8 финала
Эр-Рияд
Аль-Шабаб
0 : 2
Аль-Вахда
Аль-Кадисия
1 : 2
Аль-Иттихад
Аль-Джандал
2 : 0
Аль-Наджма
Аль-Раед
0 : 1
Аль-Таи
Аль-Хиляль
1 : 4
Аль-Наср
Аль-Таавун
0 : 1
Аль-Фейха
Аль-Араби
1 : 0
Аль-Джабалайн
Аль-Иттифак
3 : 1
1/4 финала
Аль-Раед
Аль-Джабалайн
1 : 1 4 : 3
Аль-Шабаб
Аль-Фейха
2 : 1
Аль-Таавун
Аль-Кадисия
07.01
Аль-Хиляль
Аль-Иттихад
07.01

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