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Сельта - Атлетик Б 19 Января прямая трансляция

Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
19 Января 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 20-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Сельта
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Атлетик Б, которое состоится 19 Января 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Атлетик Б
Бильбао
13ИспанияврВисенте Гуайта
32ИспаниязщХави Родригес
2ШвециязщКарл Старфельт
24ИспаниязщКарлос Домингес
3ИспаниязщОскар Мингеса
8ИспанияпзФран Бельтран
33ИспанияпзУго Сотело
19ШвецияпзУиллот Сведберг
30ИспаниянпУго Альварес
18ИспаниянпПабло Дуран
7ИспаниянпБорха Иглесиас
1ИспанияврУнай Симон
2ИспаниязщАндони Горосабель
3ИспаниязщДани Вивиан
5ИспаниязщЕрай Альварес
32ИспаниязщАдама Бойро
24ИспанияпзБеньят Прадос
16ИспанияпзИньиго Руис
20ИспанияпзУнаи Гомес
9ГананпИньяки Уильямс
10ИспаниянпНико Уильямс
12ИспаниянпГорка Гурусета
Главные тренеры
ИспанияКлаудио Хиральдес
ИспанияЭрнесто Вальверде
История личных встреч
22.09.2024Испания — Примера6-й турАтлетик Б3 : 1Сельта
15.05.2024Испания - Примера36-й турСельта2 : 1Атлетик Б
10.11.2023Испания - Примера13-й турАтлетик Б4 : 3Сельта
20.05.2023Испания - Примера35-й турАтлетик Б2 : 1Сельта
29.01.2023Испания - Примера19-й турСельта1 : 0Атлетик Б
17.04.2022Испания - Примера32-й турАтлетик Б0 : 2Сельта
28.08.2021Испания - Примера3-й турСельта0 : 1Атлетик Б
14.03.2021Испания - Примера27-й турСельта0 : 0Атлетик Б
04.12.2020Испания - Примера12-й турАтлетик Б0 : 2Сельта
19.01.2020Испания - Примера20-й турАтлетик Б1 : 1Сельта
16.01.2025Кубок Испании1/8 финала5 : 2 ДВСельта
10.01.2025Испания — Примера19-й тур2 : 1Сельта
05.01.2025Кубок Испании1/16 финала2 : 3Сельта
21.12.2024Испания — Примера18-й турСельта2 : 0
14.12.2024Испания — Примера17-й тур1 : 0Сельта
16.01.2025Кубок Испании1/8 финалаАтлетик Б2 : 3
08.01.2025Суперкубок Испании1/2 финалаАтлетик Б0 : 2
04.01.2025Кубок Испании1/16 финала0 : 0 3 : 4Атлетик Б
21.12.2024Испания — Примера18-й тур1 : 2Атлетик Б
15.12.2024Испания — Примера17-й тур1 : 1Атлетик Б
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Атлетико М2044
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1943
3
Лига чемпионов
Барселона1938
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1936
5
Лига Европы
Вильярреал1930
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1930
7 Реал Сосьедад1928
8 Жирона2028
9 Севилья2026
10 Райо Вальекано1925
11 Бетис1925
12 Осасуна1925
13 Сельта1924
14 Леганес2022
15 Лас-Пальмас1922
16 Хетафе1919
17 Эспаньол2019
18
Зона вылета
Алавес1917
19
Зона вылета
Вальядолид2015
20
Зона вылета
Валенсия1913

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