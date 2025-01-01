Сельта - Атлетик Б 19 Января прямая трансляция
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
19 Января 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 20-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Атлетик Б, которое состоится 19 Января 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Атлетик Б
Бильбао
|13
|вр
|Висенте Гуайта
|32
|зщ
|Хави Родригес
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|24
|зщ
|Карлос Домингес
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|8
|пз
|Фран Бельтран
|33
|пз
|Уго Сотело
|19
|пз
|Уиллот Сведберг
|30
|нп
|Уго Альварес
|18
|нп
|Пабло Дуран
|7
|нп
|Борха Иглесиас
|1
|вр
|Унай Симон
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|32
|зщ
|Адама Бойро
|24
|пз
|Беньят Прадос
|16
|пз
|Иньиго Руис
|20
|пз
|Унаи Гомес
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|10
|нп
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
Главные тренеры
|Клаудио Хиральдес
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|3 : 1
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
|10.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|4 : 3
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 1
|29.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 0
|17.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 2
|28.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|14.03.2021
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|04.12.2020
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 2
|19.01.2020
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 1
|16.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|5 : 2 ДВ
|10.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|2 : 1
|05.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 3
|21.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|2 : 0
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 0
|16.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 3
|08.01.2025
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|0 : 2
|04.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 0 3 : 4
|21.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 2
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Атлетико М
|20
|44
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|19
|43
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|38
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|19
|36
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|19
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|19
|30
|7
|Реал Сосьедад
|19
|28
|8
|Жирона
|20
|28
|9
|Севилья
|20
|26
|10
|Райо Вальекано
|19
|25
|11
|Бетис
|19
|25
|12
|Осасуна
|19
|25
|13
|Сельта
|19
|24
|14
|Леганес
|20
|22
|15
|Лас-Пальмас
|19
|22
|16
|Хетафе
|19
|19
|17
|Эспаньол
|20
|19
| 18
Зона вылета
|Алавес
|19
|17
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|20
|15
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|19
|13