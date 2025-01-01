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Уотфорд - Престон Норт Энд 21 Января прямая трансляция

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 22200
21 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 28-й тур
Уотфорд
Престон Норт Энд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Престон Норт Энд, которое состоится 21 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
02.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Престон Норт Энд3 : 0Уотфорд
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Уотфорд0 : 0Престон Норт Энд
16.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Престон Норт Энд1 : 5Уотфорд
04.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Уотфорд0 : 0Престон Норт Энд
20.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Престон Норт Энд0 : 0Уотфорд
16.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Престон Норт Энд0 : 1Уотфорд
28.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Уотфорд4 : 1Престон Норт Энд
25.08.2015 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Престон Норт Энд1 : 0Уотфорд
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 0 : 2Уотфорд
14.01.2025 Англия — Чемпионшип 19-й тур 1 : 1Уотфорд
09.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 4 : 1Уотфорд
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Уотфорд1 : 2
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 3 : 1Уотфорд
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 0 : 0Престон Норт Энд
14.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Престон Норт Энд2 : 1
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Престон Норт Энд1 : 1
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 3 : 1Престон Норт Энд
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур Престон Норт Энд3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2756
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2755
3
Плей-офф
Бёрнли2753
4
Плей-офф
Сандерленд2751
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2742
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2741
7 Мидлсбро2741
8 Уотфорд2741
9 Бристоль Сити2737
10 Шеффилд Уэнсдей2737
11 Норвич Сити2736
12 Куинз Парк Рейнджерс2735
13 Суонси Сити2734
14 Ковентри Сити2732
15 Оксфорд Юнайтед2732
16 Престон Норт Энд2731
17 Миллуолл2630
18 Сток Сити2728
19 Дерби Каунти2727
20 Кардифф Сити2727
21 Халл Сити2726
22
Зона вылета
Портсмут2626
23
Зона вылета
Лутон Таун2726
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2721

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