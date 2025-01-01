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Фамаликан - Эштрела 25 Января прямая трансляция

Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
25 Января 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 19-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия);
Фамаликан
Эштрела

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Эштрела, которое состоится 25 Января 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Эштрела
Амадора
25ЧерногорияврЛазар Царевич
17ПортугалиязщРодригу Пиньейру
4АлбаниязщЭнеа Михай
16НидерландызщЮстин де Хас
5Португалиязщ Рафа Соареш
28ФранцияпзЗеду Юссуф
8СербияпзМирко Топич
23ПортугалияпзЖил Диаш
20ПортугалияпзGustavo Sa
7БразилияпзMarcos Vinicios Lopes Moura
11ИспаниянпOscar Aranda
30Бразилиявр Бруно
44ПортугалиязщTiago Oliveira
5ФранциязщИссьяр Драме
77ПортугалиязщДанилу Вейга
42АнголапзМануэл Келиану
8БразилияпзDaniel Cabral
19ПортугалияпзПаулу Морейра
10АргентинапзАлан Руис
28ПортугалиянпРубен Лима
25ПортугалиянпНилтон Варела
9БразилиянпРодриго Перейра
Главные тренеры
ПортугалияАрманду Евангелишта
ПортугалияФелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
19.08.2024Португалия — Примейра2-й турЭштрела0 : 3Фамаликан
16.03.2024Португалия — Примейра26-й турФамаликан0 : 0Эштрела
29.10.2023Португалия — Примейра9-й турЭштрела1 : 0Фамаликан
17.01.2025Португалия — Примейра18-й тур4 : 0Фамаликан
05.01.2025Португалия — Примейра17-й тур1 : 1Фамаликан
30.12.2024Португалия — Примейра16-й турФамаликан1 : 2
21.12.2024Португалия — Примейра15-й турФамаликан1 : 2
16.12.2024Португалия — Примейра14-й тур3 : 3Фамаликан
19.01.2025Португалия — Примейра18-й турЭштрела0 : 1
05.01.2025Португалия — Примейра17-й турЭштрела2 : 4
28.12.2024Португалия — Примейра16-й тур1 : 1Эштрела
23.12.2024Португалия — Примейра15-й турЭштрела1 : 0
16.12.2024Португалия — Примейра14-й тур2 : 0Эштрела
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1844
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1841
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1840
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1834
5 Санта-Клара1831
6 Каза Пия1827
7 Витория Гимарайнш1826
8 Морейренсе1823
9 Жил Висенте1822
10 Эшторил1821
11 Фамаликан1820
12 Риу Аве1820
13 Насьонал1819
14 Эштрела1816
15 Арока1816
16
Стыковая зона
Фаренсе1815
17
Зона вылета
АВС1815
18
Зона вылета
Боавишта1812

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