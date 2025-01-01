Фамаликан - Эштрела 25 Января прямая трансляция
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
25 Января 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 19-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Эштрела, которое состоится 25 Января 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Эштрела
Амадора
|25
|вр
|Лазар Царевич
|17
|зщ
|Родригу Пиньейру
|4
|зщ
|Энеа Михай
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|5
|зщ
|Рафа Соареш
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|8
|пз
|Мирко Топич
|23
|пз
|Жил Диаш
|20
|пз
|Gustavo Sa
|7
|пз
|Marcos Vinicios Lopes Moura
|11
|нп
|Oscar Aranda
|30
|вр
|Бруно
|44
|зщ
|Tiago Oliveira
|5
|зщ
|Иссьяр Драме
|77
|зщ
|Данилу Вейга
|42
|пз
|Мануэл Келиану
|8
|пз
|Daniel Cabral
|19
|пз
|Паулу Морейра
|10
|пз
|Алан Руис
|28
|нп
|Рубен Лима
|25
|нп
|Нилтон Варела
|9
|нп
|Родриго Перейра
Главные тренеры
|Арманду Евангелишта
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|19.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 3
|16.03.2024
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|0 : 0
|29.10.2023
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 0
|17.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|4 : 0
|05.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|30.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 2
|21.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 2
|16.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|3 : 3
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 1
|05.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|2 : 4
|28.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 1
|23.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|16.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|18
|44
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|18
|41
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|18
|40
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|18
|34
|5
|Санта-Клара
|18
|31
|6
|Каза Пия
|18
|27
|7
|Витория Гимарайнш
|18
|26
|8
|Морейренсе
|18
|23
|9
|Жил Висенте
|18
|22
|10
|Эшторил
|18
|21
|11
|Фамаликан
|18
|20
|12
|Риу Аве
|18
|20
|13
|Насьонал
|18
|19
|14
|Эштрела
|18
|16
|15
|Арока
|18
|16
| 16
Стыковая зона
|Фаренсе
|18
|15
| 17
Зона вылета
|АВС
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|18
|12