Ювентус - Бенфика 29 Января прямая трансляция
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
29 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Бенфика, которое состоится 29 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
Бенфика
Лиссабон, Португалия
|29
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|37
|зщ
|Николо Савона
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|27
|пз
|Андреа Камбьязо
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|10
|пз
|Кенан Йылдыз
|7
|нп
|Шику Консейсау
|9
|нп
|Душан Влахович
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|37
|зщ
|Ян-Никлас Бесте
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|11
|пз
|Анхель Ди Мария
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|21
|нп
|Андреас Шельдеруп
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Бруну Лаже
История личных встреч
|25.10.2022
|Лига чемпионов
|Группа H. 5-й тур
|4 : 3
|14.09.2022
|Лига чемпионов
|Группа H. 2-й тур
|1 : 2
|28.07.2018
|Международный кубок чемпионов - 2018
|Международный кубок чемпионов
|1 : 1 2 : 4
|01.05.2014
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|24.04.2014
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|25.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|2 : 1
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 0
|18.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|2 : 0
|14.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 1
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|4 : 5
|17.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|4 : 0
|14.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 3
|11.01.2025
|Португалия — Кубок лиги
|Финал
|1 : 1 6 : 7
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|7
|21
| 2
1/8 финала
|Барселона
|7
|18
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|7
|16
| 4
1/8 финала
|Интер М
|7
|16
| 5
1/8 финала
|Атлетико М
|7
|15
| 6
1/8 финала
|Милан
|7
|15
| 7
1/8 финала
|Аталанта
|7
|14
| 8
1/8 финала
|Байер
|7
|13
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|7
|13
| 10
Плей-офф
|Монако
|7
|13
| 11
Плей-офф
|Фейеноорд
|7
|13
| 12
Плей-офф
|Лилль
|7
|13
| 13
Плей-офф
|Брест
|7
|13
| 14
Плей-офф
|Боруссия Д
|7
|12
| 15
Плей-офф
|Бавария
|7
|12
| 16
Плей-офф
|Реал Мадрид
|7
|12
| 17
Плей-офф
|Ювентус
|7
|12
| 18
Плей-офф
|Селтик
|7
|12
| 19
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|7
|11
| 20
Плей-офф
|Брюгге
|7
|11
| 21
Плей-офф
|Бенфика
|7
|10
| 22
Плей-офф
|ПСЖ
|7
|10
| 23
Плей-офф
|Спортинг
|7
|10
| 24
Плей-офф
|Штутгарт
|7
|10
|25
|Манчестер Сити
|7
|8
|26
|Динамо З
|7
|8
|27
|Шахтёр
|7
|7
|28
|Болонья
|7
|5
|29
|Спарта П
|7
|4
|30
|РБ Лейпциг
|7
|3
|31
|Жирона
|7
|3
|32
|Црвена Звезда
|7
|3
|33
|Штурм
|7
|3
|34
|Ред Булл Зальцбург
|7
|3
|35
|Слован Бр
|7
|0
|36
|Янг Бойз
|7
|0