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Ювентус - Бенфика 29 Января прямая трансляция

Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
29 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Ювентус
Бенфика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Бенфика, которое состоится 29 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
Бенфика
Лиссабон, Португалия
29ИталияврМикеле Ди Грегорио
37ИталиязщНиколо Савона
4ИталиязщФедерико Гатти
15ФранциязщПьер Калюлю
27ИталияпзАндреа Камбьязо
5ИталияпзМануэль Локателли
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
8НидерландыпзТён Копмейнерс
10ТурцияпзКенан Йылдыз
7ПортугалиянпШику Консейсау
9СербиянпДушан Влахович
1УкраинаврАнатолий Трубин
44ПортугалиязщТомаш Араужу
4ПортугалиязщАнтониу Силва
30АргентиназщНиколас Отаменди
37ГерманиязщЯн-Никлас Бесте
8НорвегияпзФредрик Эурснес
61ПортугалияпзФлорентину Луиш
10ТурцияпзОркун Кёкчю
11АргентинапзАнхель Ди Мария
14ГрециянпВангелис Павлидис
21НорвегиянпАндреас Шельдеруп
Главные тренеры
ИталияТьяго Мотта
ПортугалияБруну Лаже
История личных встреч
25.10.2022Лига чемпионовГруппа H. 5-й турБенфика4 : 3Ювентус
14.09.2022Лига чемпионовГруппа H. 2-й турЮвентус1 : 2Бенфика
28.07.2018Международный кубок чемпионов - 2018Международный кубок чемпионовБенфика1 : 1 2 : 4Ювентус
01.05.2014Лига Европы1/2 финала. 2-й матчЮвентус0 : 0Бенфика
24.04.2014Лига Европы1/2 финала. 1-й матчБенфика2 : 1Ювентус
25.01.2025Италия — Серия А22-й тур2 : 1Ювентус
21.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й тур0 : 0Ювентус
18.01.2025Италия — Серия А21-й турЮвентус2 : 0
14.01.2025Италия — Серия А19-й тур1 : 1Ювентус
11.01.2025Италия — Серия А20-й тур1 : 1Ювентус
25.01.2025Португалия — Примейра19-й тур3 : 1Бенфика
21.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й турБенфика4 : 5
17.01.2025Португалия — Примейра18-й турБенфика4 : 0
14.01.2025Кубок Португалии1/8 финала1 : 3Бенфика
11.01.2025Португалия — Кубок лигиФинал1 : 1 6 : 7Бенфика
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль721
2
1/8 финала
Барселона718
3
1/8 финала
Арсенал716
4
1/8 финала
Интер М716
5
1/8 финала
Атлетико М715
6
1/8 финала
Милан715
7
1/8 финала
Аталанта714
8
1/8 финала
Байер713
9
Плей-офф
Астон Вилла713
10
Плей-офф
Монако713
11
Плей-офф
Фейеноорд713
12
Плей-офф
Лилль713
13
Плей-офф
Брест713
14
Плей-офф
Боруссия Д712
15
Плей-офф
Бавария712
16
Плей-офф
Реал Мадрид712
17
Плей-офф
Ювентус712
18
Плей-офф
Селтик712
19
Плей-офф
ПСВ Эйндховен711
20
Плей-офф
Брюгге711
21
Плей-офф
Бенфика710
22
Плей-офф
ПСЖ710
23
Плей-офф
Спортинг710
24
Плей-офф
Штутгарт710
25 Манчестер Сити78
26 Динамо З78
27 Шахтёр77
28 Болонья75
29 Спарта П74
30 РБ Лейпциг73
31 Жирона73
32 Црвена Звезда73
33 Штурм73
34 Ред Булл Зальцбург73
35 Слован Бр70
36 Янг Бойз70

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