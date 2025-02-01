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Реал Сосьедад - Осасуна 06 Февраля прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
06 Февраля 2025 года в 21:30 (+03:00). Кубок Испании, 1/4 финала
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Реал Сосьедад
Осасуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Осасуна, которое состоится 06 Февраля 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Осасуна
Памплона
1 Испания вр Алекс Ремиро
27 Венесуэла зщ Хон Арамбуру
5 Испания зщ Игор Субельдия
21 Марокко зщ Найеф Агер
3 Испания зщ Айен Муньос
17 Испания зщ Серхио Гомес
14 Япония пз Такефуса Кубо
4 Испания пз Мартин Субименди
24 Хорватия пз Лука Сучич
10 Испания нп Микель Оярсабаль
9 Исландия нп Орри Оускарссон
1 Испания вр Серхио Эррера
12 Испания зщ Хесус Аресо
22 Камерун зщ Флавьен Бойомо
24 Испания зщ Алехандро Катена
3 Испания зщ Хуан Крус
7 Испания пз Хон Монкайола
6 Испания пз Лукас Торро
10 Испания пз Аймар Орос
14 Испания пз Рубен Гарсия
11 Испания нп Энрике Барха
17 Хорватия нп Анте Будимир
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
Испания Висенте Морено
История личных встреч
02.02.2025 Испания — Примера 22-й тур Осасуна2 : 1Реал Сосьедад
27.10.2024 Испания — Примера 11-й тур Реал Сосьедад0 : 2Осасуна
31.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Реал Сосьедад1 : 2Осасуна
10.02.2024 Испания - Примера 24-й тур Реал Сосьедад0 : 1Осасуна
17.01.2024 Кубок Испании 1/8 финала Осасуна0 : 2Реал Сосьедад
02.12.2023 Испания - Примера 15-й тур Осасуна1 : 1Реал Сосьедад
28.04.2023 Испания - Примера 32-й тур Осасуна0 : 2Реал Сосьедад
31.12.2022 Испания - Примера 15-й тур Реал Сосьедад2 : 0Осасуна
27.02.2022 Испания - Примера 26-й тур Реал Сосьедад1 : 0Осасуна
07.11.2021 Испания - Примера 13-й тур Осасуна0 : 2Реал Сосьедад
02.02.2025 Испания — Примера 22-й тур Осасуна2 : 1Реал Сосьедад
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Реал Сосьедад2 : 0
26.01.2025 Испания — Примера 21-й тур Реал Сосьедад0 : 3
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 3 : 1Реал Сосьедад
19.01.2025 Испания — Примера 20-й тур 1 : 0Реал Сосьедад
02.02.2025 Испания — Примера 22-й тур Осасуна2 : 1Реал Сосьедад
24.01.2025 Испания — Примера 21-й тур 1 : 1Осасуна
19.01.2025 Испания — Примера 20-й тур Осасуна1 : 1
16.01.2025 Кубок Испании 1/8 финала 2 : 3Осасуна
12.01.2025 Испания — Примера 19-й тур 1 : 0Осасуна
Турнирная таблица
1-й раунд
Компостела
Алавес
0 : 1
Вильямуриэль
Райо Вальекано
0 : 5
Гихуэло
Оуренсе
1 : 2
Лансароте
Расинг
3 : 4
Побленсе
Вильярреал
1 : 6
Хаэн
Кадис
0 : 3
Л'Оспиталет
Сарагоса
1 : 5
Астур
Вальядолид
1 : 4
Эуропа
Альбасете
2 : 1
Сьюдад де Лусена
Леганес
1 : 2
Ибиса Ислас Питиусас
Химнастик
1 : 2
Лас Розас
Севилья
0 : 3
Олот
Кордова
1 : 1 4 : 3
Беасайн
Картахена
0 : 1
Лангрео
Ориуэла
1 : 2 ДВ
Мостолес
Бургос
2 : 5
Бергантиньос
Марбелья
1 : 2
Эскобедо
Понферрадина
0 : 0 4 : 5
Льейда
Баракальдо
1 : 3
Ларедо
Еклано
0 : 6
Саламанка
Алькоркон
1 : 0
Утебо
Унионистас де Саламанка
0 : 4
УД Логроньес
Эйбар
1 : 0 ДВ
Сант-Андреу
Мирандес
2 : 1
Хувентуд Торремолинос
Самора
1 : 2
Нумансия
Спортинг Хихон
0 : 1
Бадалона
Уэска
0 : 2
Кортес
Гранада
0 : 2
Конкенсе
Ибица
1 : 0
Касереньо
Химнастика Сеговиана
2 : 1 ДВ
Кория
Эльче
0 : 3
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес
Альмерия
1 : 2
Агилас
Кастельон
0 : 1
Эстремадура
Жирона
0 : 4
Сан-Педро
Сельта
1 : 5
Атлетико Пасо
Эльденсе
0 : 1
Сан-Тирсо
Эспаньол
0 : 4
Барбастро
Аморебьета
4 : 0
Вик
Атлетико М
0 : 2
Туделано
Минера
0 : 5
Реал Авила
Овьедо
0 : 0 3 : 0
Дон-Бенито
ФК Андорра
1 : 2
Льянера
Культураль Леонеса
0 : 2 ДВ
Эстепона
Малага
3 : 2 ДВ
Куарте
Расинг Ф
1 : 3
Онтиньена
Лас-Пальмас
0 : 7
Хевора
Бетис
1 : 6
Альфаро
Тенерифе
0 : 2 ДВ
Чиклана
Осасуна
0 : 5
Херес
Сеута
0 : 1
Эхеа
Эркулес
1 : 0
Понтеведра
Леванте
4 : 1
Хове Эспаньол
Реал Сосьедад
0 : 5
Манисес
Хетафе
0 : 3
Парла Эскуэла
Валенсия
0 : 1
2-й раунд
Реал Авила
Вальядолид
2 : 4 ДВ
Еклано
Эльче
0 : 1
Сарагоса
Гранада
2 : 2 4 : 5
Саламанка
Сельта
0 : 7
Барбастро
Эспаньол
2 : 0
Эуропа
Лас-Пальмас
1 : 2
Унионистас де Саламанка
Райо Вальекано
2 : 3
Химнастик
Уэска
0 : 1
Сант-Андреу
Бетис
1 : 3
Кадис
Эльденсе
0 : 1
Культураль Леонеса
Альмерия
1 : 2
Оуренсе
Депортиво
1 : 0
Расинг
Спортинг Хихон
1 : 0
УД Логроньес
Жирона
0 : 0 4 : 3
Эстепона
Леганес
2 : 2 4 : 5
Эхеа
Валенсия
1 : 3
Самора
Тенерифе
0 : 0 1 : 3
Понтеведра
Вильярреал
1 : 0
Касереньо
Атлетико М
1 : 3
Сеута
Осасуна
2 : 3
Ориуэла
Хетафе
0 : 0 0 : 3
ФК Андорра
Картахена
0 : 1
Баракальдо
Расинг Ф
1 : 2
Понферрадина
Кастельон
1 : 1 4 : 3
Марбелья
Бургос
1 : 0
Конкенсе
Реал Сосьедад
0 : 1 ДВ
Минера
Алавес
2 : 2 4 : 2
Олот
Севилья
1 : 3
1/16 финала
Расинг Ф
Райо Вальекано
1 : 3
Гранада
Хетафе
0 : 1 ДВ
Понтеведра
Мальорка
3 : 0
Уэска
Бетис
0 : 1
Тенерифе
Осасуна
1 : 2
Альмерия
Севилья
4 : 1
Барбастро
Барселона
0 : 4
УД Логроньес
Атлетик Б
0 : 0 3 : 4
Марбелья
Атлетико М
0 : 1
Эльче
Лас-Пальмас
4 : 0
Оуренсе
Вальядолид
3 : 2
Понферрадина
Реал Сосьедад
0 : 2
Расинг
Сельта
2 : 3
Картахена
Леганес
1 : 2
Минера
Реал Мадрид
0 : 5
Эльденсе
Валенсия
0 : 2
1/8 финала
Оуренсе
Валенсия
0 : 2
Понтеведра
Хетафе
0 : 1
Альмерия
Леганес
2 : 3
Барселона
Бетис
5 : 1
Эльче
Атлетико М
0 : 4
Атлетик Б
Осасуна
2 : 3
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
3 : 1
Реал Мадрид
Сельта
5 : 2 ДВ
1/4 финала
Атлетико М
Хетафе
5 : 0
Леганес
Реал Мадрид
05.02
Реал Сосьедад
Осасуна
06.02
Валенсия
Барселона
06.02

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