Верона - Аталанта 08 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 08-02-2025 16:00
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
08 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 24-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Аталанта, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Аталанта
Бергамо
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|4
|зщ
|Флавиус Данилюк
|42
|зщ
|Диего Коппола
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|12
|зщ
|Домагой Брадарич
|10
|пз
|Шейх Ньясс
|24
|пз
|Антуан Бернед
|9
|нп
|Амин Сарр
|35
|нп
|Даниэль Москера
|31
|нп
|Томаш Суслов
|28
|вр
|Руй Патрисиу
|5
|зщ
|Стефан Пош
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|4
|зщ
|Исак Хин
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|13
|пз
|Эдерсон
|15
|пз
|Мартен де Рон
|22
|пз
|Маттео Руджери
|44
|пз
|Марко Брешианини
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|32
|нп
|Матео Ретеги
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|26.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|6 : 1
|15.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|3 : 1
|28.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 3-й тур
|0 : 1
|18.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
|12.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|21.03.2021
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 2
|28.11.2020
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|18.07.2020
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 1
|27.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|0 : 3
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 0
|04.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|04.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|0 : 1
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 2
|25.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|23
|54
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|23
|51
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|23
|47
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|24
|43
| 5
Лига Европы
|Фиорентина
|23
|42
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|23
|42
|7
|Болонья
|22
|37
|8
|Милан
|22
|35
|9
|Рома
|23
|31
|10
|Удинезе
|23
|29
|11
|Торино
|23
|27
|12
|Дженоа
|23
|26
|13
|Лечче
|23
|23
|14
|Верона
|23
|23
|15
|Комо
|24
|22
|16
|Эмполи
|23
|21
|17
|Кальяри
|23
|21
| 18
Зона вылета
|Парма
|23
|20
| 19
Зона вылета
|Венеция
|23
|16
| 20
Зона вылета
|Монца
|23
|13