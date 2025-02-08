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Верона - Аталанта 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2025 16:00
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
08 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 24-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Верона
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Аталанта, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Аталанта
Бергамо
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
4 Австрия зщ Флавиус Данилюк
42 Италия зщ Диего Коппола
87 Италия зщ Даниэле Гиларди
38 Бельгия зщ Джексон Тчатчуа
12 Хорватия зщ Домагой Брадарич
10 Сенегал пз Шейх Ньясс
24 Франция пз Антуан Бернед
9 Швеция нп Амин Сарр
35 Колумбия нп Даниэль Москера
31 Словакия нп Томаш Суслов
28 Португалия вр Руй Патрисиу
5 Австрия зщ Стефан Пош
19 Албания зщ Берат Джимсити
4 Швеция зщ Исак Хин
16 Италия зщ Рауль Белланова
13 Бразилия пз Эдерсон
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
22 Италия пз Маттео Руджери
44 Италия пз Марко Брешианини
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
32 Италия нп Матео Ретеги
Главные тренеры
Италия Паоло Дзанетти
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
26.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур Аталанта6 : 1Верона
15.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Аталанта2 : 2Верона
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Верона0 : 1Аталанта
20.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Аталанта3 : 1Верона
28.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 3-й тур Верона0 : 1Аталанта
18.04.2022 Италия - Серия А 33-й тур Аталанта1 : 2Верона
12.12.2021 Италия - Серия А 17-й тур Верона1 : 2Аталанта
21.03.2021 Италия - Серия А 28-й тур Верона0 : 2Аталанта
28.11.2020 Италия - Серия А 9-й тур Аталанта0 : 2Верона
18.07.2020 Италия - Серия А 34-й тур Верона1 : 1Аталанта
01.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур 0 : 1Верона
27.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур 1 : 1Верона
19.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Верона0 : 3
12.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур 2 : 0Верона
04.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Верона0 : 0
04.02.2025 Кубок Италии 1/4 финала Аталанта0 : 1
01.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Аталанта1 : 1
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 2 : 2Аталанта
25.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур 1 : 2Аталанта
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Аталанта5 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2354
2
Лига чемпионов
Интер М2351
3
Лига чемпионов
Аталанта2347
4
Лига чемпионов
Ювентус2443
5
Лига Европы
Фиорентина2342
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио2342
7 Болонья2237
8 Милан2235
9 Рома2331
10 Удинезе2329
11 Торино2327
12 Дженоа2326
13 Лечче2323
14 Верона2323
15 Комо2422
16 Эмполи2321
17 Кальяри2321
18
Зона вылета
Парма2320
19
Зона вылета
Венеция2316
20
Зона вылета
Монца2313

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