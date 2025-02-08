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Саутгемптон - Бёрнли 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2025 17:00
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
08 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Кубок Англии, 1/16 финала
Саутгемптон
Бёрнли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Бёрнли, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
ХорватияИван Юрич
История личных встреч
21.04.2022Англия - Премьер-лига30-й турБёрнли2 : 0Саутгемптон
23.10.2021Англия - Премьер-лига9-й турСаутгемптон2 : 2Бёрнли
04.04.2021Англия - Премьер-лига30-й турСаутгемптон3 : 2Бёрнли
26.09.2020Англия - Премьер-лига3-й турБёрнли0 : 1Саутгемптон
15.02.2020Англия - Премьер-лига26-й турСаутгемптон1 : 2Бёрнли
10.08.2019Англия - Премьер-лига1-й турБёрнли3 : 0Саутгемптон
02.02.2019Англия - Премьер-лига25-й турБёрнли1 : 1Саутгемптон
12.08.2018Англия - Премьер-лига1-й турСаутгемптон0 : 0Бёрнли
24.02.2018Англия - Премьер-лига28-й турБёрнли1 : 1Саутгемптон
04.11.2017Англия - Премьер-лига11-й турСаутгемптон0 : 1Бёрнли
01.02.2025Англия — Премьер-лига24-й тур1 : 2Саутгемптон
25.01.2025Англия — Премьер-лига23-й турСаутгемптон1 : 3
19.01.2025Англия — Премьер-лига22-й тур3 : 2Саутгемптон
16.01.2025Англия — Премьер-лига21-й тур3 : 1Саутгемптон
12.01.2025Кубок Англии1/32 финалаСаутгемптон3 : 0
04.02.2025Англия — Чемпионшип31-й турБёрнли1 : 0
01.02.2025Англия — Чемпионшип30-й тур0 : 0Бёрнли
27.01.2025Англия — Чемпионшип29-й турБёрнли0 : 0
22.01.2025Англия — Чемпионшип28-й тур0 : 5Бёрнли
17.01.2025Англия — Чемпионшип27-й турБёрнли0 : 0
Турнирная таблица
1-й раунд
Тамуорт
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
Ноттс Каунти
Альфретон Таун
5 : 1
Хенсфорд Таун
Гейнсборо Тринити
4 : 4 4 : 5
Стивенидж
Гайзли
1 : 1 5 : 4
Гримсби Таун
Уилдстон
0 : 1
Бристоль Роверс
Уэстон-сьюпер-Мэр
3 : 1 ДВ
Солихалл Мурс
Мейдстон Юнайтед
3 : 0
Рединг
Флитвуд Таун
2 : 0
Транмир Роверс
Олдхэм Атлетик
1 : 2
Эксетер Сити
Барнет
5 : 3
Бёртон Альбион
Скарборо Атлетик
1 : 0
Уолсолл
Болтон Уондерерс
2 : 1
Порт Вейл
Барнсли
1 : 3
Рочдейл
Бромли
3 : 4
Брэдфорд Сити
Олдершот Таун
3 : 1
Уэртинг
Моркам
0 : 2
Уиком Уондерерс
Йорк Сити
3 : 2
Барроу
Донкастер Роверс
0 : 1
Ротерхэм Юнайтед
Челтнем Таун
1 : 3
Брэкли Таун
Брейнтри Таун
0 : 0 5 : 4
Рашолл Олимпик
Аккрингтон Стэнли
0 : 2
Тонбридж Эйнджелс
Харборо Таун
1 : 4
Ньюпорт Каунти
Питерборо Юнайтед
2 : 4
Уокинг
Кембридж Юнайтед
0 : 1
Гиллингем
Блэкпул
0 : 2
Саутенд Юнайтед
Чарльтон Атлетик
3 : 4 ДВ
Честерфилд
Хоршем
3 : 1
Мейденхед Юнайтед
Кроули Таун
1 : 2 ДВ
Кру Александра
Дагенхэм энд Редбридж
0 : 1
Суиндон Таун
Колчестер Юнайтед
2 : 1 ДВ
Карлайл Юнайтед
Уиган Атлетик
0 : 2 ДВ
Стокпорт Каунти
Форест Грин Роверс
2 : 1 ДВ
Солфорд Сити
Шрусбери Таун
2 : 1
Нортгемптон Таун
Кеттеринг Таун
1 : 2 ДВ
Милтон-Кинс Донс
Уимблдон
0 : 2
Саттон Юнайтед
Бирмингем Сити
0 : 1
Борхэм Вуд
Лейтон Ориент
2 : 2 1 : 3
Керзон Аштон
Мэнсфилд Таун
0 : 4
Харрогейт Таун
Рексем
1 : 0
Чешам Юнайтед
Линкольн Сити
0 : 4
2-й раунд
Харрогейт Таун
Гейнсборо Тринити
1 : 0
Уилдстон
Уиком Уондерерс
0 : 2
Кембридж Юнайтед
Уиган Атлетик
1 : 2 ДВ
Солфорд Сити
Челтнем Таун
2 : 0
Барнсли
Бристоль Роверс
0 : 0 3 : 4
Моркам
Брэдфорд Сити
1 : 0
Уолсолл
Чарльтон Атлетик
0 : 4
Эксетер Сити
Честерфилд
2 : 0
Аккрингтон Стэнли
Суиндон Таун
2 : 2 4 : 1
Лейтон Ориент
Олдхэм Атлетик
2 : 1 ДВ
Питерборо Юнайтед
Ноттс Каунти
4 : 3
Стокпорт Каунти
Брэкли Таун
3 : 1
Кроули Таун
Линкольн Сити
3 : 4
Стивенидж
Мэнсфилд Таун
0 : 1
Уимблдон
Дагенхэм энд Редбридж
1 : 2
Кеттеринг Таун
Донкастер Роверс
1 : 2 ДВ
Блэкпул
Бирмингем Сити
1 : 2
Бёртон Альбион
Тамуорт
1 : 1 3 : 4
Рединг
Харборо Таун
5 : 3 ДВ
Солихалл Мурс
Бромли
1 : 2
1/32 финала
Шеффилд Юнайтед
Кардифф Сити
0 : 1
Фулхэм
Уотфорд
4 : 1
Эвертон
Питерборо Юнайтед
2 : 0
Уиком Уондерерс
Портсмут
2 : 0
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
2 : 1
Мидлсбро
Блэкберн Роверс
0 : 1
Бристоль Сити
Вулверхэмптон
1 : 2
Бирмингем Сити
Линкольн Сити
2 : 1
Ливерпуль
Аккрингтон Стэнли
4 : 0
Лестер Сити
Куинз Парк Рейнджерс
6 : 2
Ноттингем Форест
Лутон Таун
2 : 0
Эксетер Сити
Оксфорд Юнайтед
3 : 1
Сандерленд
Сток Сити
1 : 2 ДВ
Брентфорд
Плимут Аргайл
0 : 1
Норвич Сити
Брайтон энд Хоув Альбион
0 : 4
Рединг
Бёрнли
1 : 3 ДВ
Челси
Моркам
5 : 0
Борнмут
Вест Бромвич Альбион
5 : 1
Лидс Юнайтед
Харрогейт Таун
1 : 0
Манчестер Сити
Солфорд Сити
8 : 0
Ковентри Сити
Шеффилд Уэнсдей
1 : 1 4 : 3
Халл Сити
Донкастер Роверс
1 : 1 4 : 5
Тамуорт
Тоттенхэм Хотспур
0 : 3 ДВ
Арсенал
Манчестер Юнайтед
1 : 1 3 : 5
Ньюкасл Юнайтед
Бромли
3 : 1
Ипсвич Таун
Бристоль Роверс
3 : 0
Кристал Пэлас
Стокпорт Каунти
1 : 0
Саутгемптон
Суонси Сити
3 : 0
Миллуолл
Дагенхэм энд Редбридж
3 : 0
Престон Норт Энд
Чарльтон Атлетик
2 : 1
Лейтон Ориент
Дерби Каунти
1 : 1 6 : 5
Мэнсфилд Таун
Уиган Атлетик
0 : 2
1/16 финала
Манчестер Юнайтед
Лестер Сити
2 : 1
Лейтон Ориент
Манчестер Сити
08.02
Лидс Юнайтед
Миллуолл
08.02
Сток Сити
Кардифф Сити
08.02
Ковентри Сити
Ипсвич Таун
08.02
Эвертон
Борнмут
08.02
Саутгемптон
Бёрнли
08.02
Уиган Атлетик
Фулхэм
08.02
Престон Норт Энд
Уиком Уондерерс
08.02
Бирмингем Сити
Ньюкасл Юнайтед
08.02
Брайтон энд Хоув Альбион
Челси
08.02
Блэкберн Роверс
Вулверхэмптон
09.02
Плимут Аргайл
Ливерпуль
09.02
Астон Вилла
Тоттенхэм Хотспур
09.02
Донкастер Роверс
Кристал Пэлас
10.02
Эксетер Сити
Ноттингем Форест
11.02

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